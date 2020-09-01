開放美豬美牛換什麼？換美國更清楚的防衛承諾

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

蔡英文總統開放美豬美牛政策，固然引起了國內政壇軒然大波，國民黨全台縣市黨團連線反彈，反瘦肉精美豬，豬農也不排除要再上街頭。農委會主委陳吉仲疲於奔命仍難平息民怨，衛福部長陳時中則明言，是拿美豬換國際地位。

拿美豬換國際地位？ 別再自我欺騙

換什麼國際地位？是加入WHO還是加入聯合國？當大陸向美國大批進口豬肉時，為了配合大陸禁止瘦肉精的需要，美國許多豬肉大廠都調整了生產流程，不再使用瘦肉精，反而是我們，為了強化台美關係，「補上經貿這一塊」，蔡政府丟盔棄甲，讓大陸人都不吃的次級美豬能進口台灣，這是什麼國際地位升級？說白了，我們不過是向美國表達了善意，「取消中美貿易障礙」，讓美國很高興，如是而已，國際地位是自己騙自己的說法。

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