美國加油機和U2偵察機殘骸的相遇

廿五日一架美國U2高空偵察機闖進了共軍實彈演習禁飛區，大陸國防部立即向美國抗議，要求美國立刻停止挑釁。廿六日，共軍向南海發射多枚飛彈，最初消息是兩枚，然後又有訊息說是四枚中程彈道飛彈，擊中海南島與西沙之間的南海海域。雖然這些飛彈是落入共軍日前預告的演習禁航區，但一枚東風26B飛彈來自青海，射程可達四千公里，據說可攜核彈頭；另一枚從浙江發射的東風21D飛彈，據說是「航母殺手」，兩彈齊發亮劍，美國和東亞諸國都繃緊神經。

戰略調整？台灣難有親美以外的選擇

對最近太平洋和南海等地的軍事活動，蔡總統昨天在演說時，明白表示「我們擔心擦槍走火」。她明確主張各方要保持開放的溝通管道，以免誤解、誤判。她也要求北京要「保持自制，克盡區域大國的義務」。雖然蔡表示印太區域需要「自二戰以來最全面的戰略調整」，但她也強調對兩岸政策的務實一致，要提升台灣防衛，要和美國等國家維持安全夥伴闗係。