美中檯前惡鬥、檯後交易，最好的美台關係能維持多久？
因為美國貿易代表賴海哲、財長米努勤和大陸副總理劉鶴舉行了視訊會議，對第一階段中美貿易協議的進度交換意見，雙方都表示已取得進展。美國總統川普日前還抛出和中國大陸「脫鉤」說，共和黨大會上批中氣氛濃厚，突然峰廻路轉，美中展現合作氣氛，緩和投資人憂慮，消息一出，全球股市盤中走高，市場歡迎這等了許久的好消息。
川普需要一場秀 北京陪著走個場
美國官方聲明中說，雙方討論了中國大陸保證加強智財權、取消美金融業者和農產品進入中國大陸市場的障礙，雙方也討論到中國大陸將大量增購美國產品，討論如何加強總體經濟合作。大陸的官方說法，則是冷冷地說「雙方進行了具有建設性的對話」。在大陸，「具有建設性的對話」通常指在會談中取得進展，但離解決爭端還很遠。
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