愛奇藝加淘寶，陸資認定從嚴是為了脫鉤嗎？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

經濟部繼明文禁止代理經銷大陸OTT服務，擋住了愛奇藝和騰訊，投審會認定淘寶台灣為陸資，因為阿里巴巴對淘寶台灣有「實質控制力」，要求淘寶台灣改正，否則不僅罰錢，還會進而要求撤資。這一連串行動，完全符合經濟部最近修改大陸來台投資許可辦法方向，從嚴認定，一步步要逼這些「轉形外資」還其本來面目。

持股不到30% 有決策否決權就不行

經濟部在廿日公告從嚴認定陸資修正草案，預告期在六十天，其中重點有三，其一是「分層認定百分之卅」，其二是「具有控制能力」標準，其三是將「軍方投資企業」擴大為「黨政軍投資企業」，雖然修正還在公告期，但是在淘寶這個案例上，「實質控制力」已成為關鍵標準，阿里巴巴即使形式上以B股參與英商克雷達，不超過百分之卅，但具有決策否決權，所以英商克雷達就是「陸資」，阿里巴巴變身不成。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

淘寶 外資 電商

相關新聞

愛奇藝加淘寶，陸資認定從嚴是為了脫鉤嗎？

經濟部繼明文禁止代理經銷大陸OTT服務，擋住了愛奇藝和騰訊，投審會認定淘寶台灣為陸資，因為阿里巴巴對淘寶台灣有「實質控制力」，要求淘寶台灣改正，否則不僅罰錢，還會進而要求撤資。這一連串行動，完全符合經濟部最近修改大陸來台投資許可辦法方向，從嚴認定，一步步要逼這些「轉形外資」還其本來面目。

公衛一言堂 深綠逆時中也被全面圍剿

彰化縣政府與台大公衛學院合作的「新冠肺炎血清抗體萬人檢測計畫」，連日來引發熱烈討論，然而意見越來越趨極端，不只彰化縣政府與台大公衛學院承受了極大的壓力，連持平報導的媒體都遭到抹黑與攻擊...

陳時中終於談普篩…科學推論 為何導出恐嚇結尾

要不要入境普篩，國內討論已久，樂見中央流行疫情指揮官陳時中終於做出比較完整的回應，但遺憾在說明、解釋之餘，陳時中不知是有意、無意，卻冒出了幾句「恐嚇訴求」，讓原本理性討論的空間也受到壓縮，讓大家離真相又遠了一步。

動員霸凌葉彥伯 民進黨比威權時代更惡劣

彰化縣衛生局積極防疫，指揮中心不但派政風單位調查，府院黨也輪番抨擊，甚至網軍都群起圍剿，讓彰化縣政府與台大公衛所面臨極大壓力。原本應該可以溝通對話的學術命題，竟然被執政黨操作成藍（紅）綠對抗...

從鐵警案到弒母無罪 被蔡政府延誤就醫的社會安全網

梁姓男子因為吸毒後精神不穩，拿開山刀與菜刀朝67歲的母親猛砍37刀，還砍下母親頭顱，從12樓往下拋，鄰居飽受驚嚇。梁男被警查問案時胡言亂言，說母親歧視他，還說有人不愛他...

政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

彰化縣衛生局意外發現十多歲自美返台少年確診新冠肺炎，卻遭衛福部政風處介入調查，輿論譁然。陳時中昨天解釋，擔憂遭質疑調查不夠公正，外界聯想無症狀感染者被吃案，才會請政風處作為公正第三方調查，希望釐清無症狀者是如何判斷需採檢，控制疫情才不會亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。