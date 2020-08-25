愛奇藝加淘寶，陸資認定從嚴是為了脫鉤嗎？

經濟部繼明文禁止代理經銷大陸OTT服務，擋住了愛奇藝和騰訊，投審會認定淘寶台灣為陸資，因為阿里巴巴對淘寶台灣有「實質控制力」，要求淘寶台灣改正，否則不僅罰錢，還會進而要求撤資。這一連串行動，完全符合經濟部最近修改大陸來台投資許可辦法方向，從嚴認定，一步步要逼這些「轉形外資」還其本來面目。

持股不到30% 有決策否決權就不行

經濟部在廿日公告從嚴認定陸資修正草案，預告期在六十天，其中重點有三，其一是「分層認定百分之卅」，其二是「具有控制能力」標準，其三是將「軍方投資企業」擴大為「黨政軍投資企業」，雖然修正還在公告期，但是在淘寶這個案例上，「實質控制力」已成為關鍵標準，阿里巴巴即使形式上以B股參與英商克雷達，不超過百分之卅，但具有決策否決權，所以英商克雷達就是「陸資」，阿里巴巴變身不成。