動員霸凌葉彥伯 民進黨比威權時代更惡劣

聯合報 / 總編輯范凌嘉

彰化縣衛生局積極防疫，指揮中心不但派政風單位調查，府院黨也輪番抨擊，甚至網軍都群起圍剿，讓彰化縣政府與台大公衛所面臨極大壓力。原本應該可以溝通對話的學術命題，竟然被執政黨操作成藍（紅）綠對抗。台灣的民主走到現在，難道連包容異見、理性討論的空間都沒有了嗎？

府院、網軍夾擊 貶低專業 謀殺人格

爭點之一的「萬人血清抗體檢驗」，因為牴觸了陳時中「反對普篩」的論點，遭到府院黨網全面攻擊，其中不乏抹黑、抹紅的荒謬論點。在府院黨「正規軍」、網路「游擊隊」兩路夾擊下，被攻擊者鮮有倖存機會，不只專業被貶到一文不值，人格也被無情謀殺。

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梁姓男子因為吸毒後精神不穩，拿開山刀與菜刀朝67歲的母親猛砍37刀，還砍下母親頭顱，從12樓往下拋，鄰居飽受驚嚇。梁男被警查問案時胡言亂言，說母親歧視他，還說有人不愛他...

政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

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霸道的政權，什麼都是蘇貞昌說了算？

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飆速時代，轉型升級也得莫忘初衷

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