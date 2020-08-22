動員霸凌葉彥伯 民進黨比威權時代更惡劣

彰化縣衛生局積極防疫，指揮中心不但派政風單位調查，府院黨也輪番抨擊，甚至網軍都群起圍剿，讓彰化縣政府與台大公衛所面臨極大壓力。原本應該可以溝通對話的學術命題，竟然被執政黨操作成藍（紅）綠對抗。台灣的民主走到現在，難道連包容異見、理性討論的空間都沒有了嗎？

府院、網軍夾擊 貶低專業 謀殺人格

爭點之一的「萬人血清抗體檢驗」，因為牴觸了陳時中「反對普篩」的論點，遭到府院黨網全面攻擊，其中不乏抹黑、抹紅的荒謬論點。在府院黨「正規軍」、網路「游擊隊」兩路夾擊下，被攻擊者鮮有倖存機會，不只專業被貶到一文不值，人格也被無情謀殺。