批貞昌、逆時中都不行，敢「亂」就得下令嚴辦
昨天台灣社會飽嚐了中央大員的官威。一個是蘇大院長痛批民代帶頭作亂，一個是防疫中心指揮官陳時中要政風查辦彰化衛生局長，因為「鷄婆」的彰化居然敢違反中央的檢疫程序，「主動」向無症狀的居家檢疫青年採檢，還真的檢出了確診，讓中央大失顏面，不辦怎行？
官大脾氣大 嗆評論限電是政治口水
台南民代質疑假三倍券遭約談，也把無浮水印的三倍券證據，行政院長蘇貞昌說，民代釋放假訊息帶頭作亂，「移送法辦剛好而已」。經濟部遭到外界質疑「政治限電」，蘇貞昌也強調，行政命令有與時更新的必要，和「政治限電」沒關係，這樣的評論才是政治口水。
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