批貞昌、逆時中都不行，敢「亂」就得下令嚴辦

行政院長蘇貞昌的施政風格，一向以霸道著稱，蘇大院長一怒，下屬機關無不為之震動，一定要立馬「依院長指示」照辦，不管蘇院長之怒對不對、合不合理，反正「先辦人再說」，這種霸道政府，一切都是蘇貞昌說了算...

2020-08-18 05:50