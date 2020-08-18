霸道的政權，什麼都是蘇貞昌說了算？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

行政院長蘇貞昌的施政風格，一向以霸道著稱，蘇大院長一怒，下屬機關無不為之震動，一定要立馬「依院長指示」照辦，不管蘇院長之怒對不對、合不合理，反正「先辦人再說」，這種霸道政府，一切都是蘇貞昌說了算。

三倍券打假 社維法移送爆量

眾所周知，三倍券是蘇大院長為了疫情紓困的重要政策，幾經反覆才推出來的方案。蘇大院長不僅自己主持記者會拚命推銷，還要調侃政務委員唐鳯「三倍券若有任何破綻，唯唐鳯是問」，結果電腦當機，數位券乏人問津，實體券超量加印，也讓印製公帑倍增，印製成本花了廿二億，而不是蘇院長說的九億，但蘇全然不理，只會一再宣傳三倍券好好用。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

蘇貞昌 限電 三倍券

相關新聞

霸道的政權，什麼都是蘇貞昌說了算？

行政院長蘇貞昌的施政風格，一向以霸道著稱，蘇大院長一怒，下屬機關無不為之震動，一定要立馬「依院長指示」照辦，不管蘇院長之怒對不對、合不合理，反正「先辦人再說」，這種霸道政府，一切都是蘇貞昌說了算...

飆速時代，轉型升級也得莫忘初衷

今年是5G鳴槍起跑年。在這個知識光速的年代，萬物互聯的急速改變，不論是國家、政黨、企業、教育，全都面臨急速轉型的衝擊。聯合報今天的幾則新聞，都讓我們嗅到新時代急變的壓力與陣痛...

民進黨國家隊 吃定假團結的國民黨

高雄市長補選揭曉，民進黨籍陳其邁一如各界預料順利當選，反倒是國民黨籍李眉蓁得票遠不如預期。 這個結果不令人太意外，對國民黨卻是無比沉重，因為面對民進黨總是派出「國家隊」來打選戰，藍營毫無招架之力，因此，兩年後的縣市長改選，國民黨將面臨更多挑戰，情勢將遠比現在更嚴峻。

徐永明300萬謎團 有隻「隔空串證」的手？

檢調偵辦立委集體收賄案，因為藍綠立委都辦，讓外界對檢調的公正性有很高期待；然而從搜索、聲押、羈押到問訊，已經出現許多難以解釋的詭異狀況，讓原本就撲朔迷離的案情，更增添了懸疑性...

中共軍演3個不尋常…國防部還在裝傻？

其實很不喜歡在頭版做中共文攻武嚇這類新聞，擔心在台灣社會引起各種負面效應，但昨天解放軍在台灣海峽及南北兩端舉行軍事演習的新聞，影響深遠且狀況特殊，就新聞論新聞，不得不做頭版...

9度收回新聞稿…小小明是多大的國安問題？

6歲以下的「小小明」，終於可以回台灣了，但民進黨政府不乾不脆，發布新聞時九度收回新聞稿。指揮中心把問題推給陸委會，陸委會則不斷跳針說「內部確認中」，真不知道政府面對的是多巨大的國安問題，如此字斟句酌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。