霸道的政權，什麼都是蘇貞昌說了算？

行政院長蘇貞昌的施政風格，一向以霸道著稱，蘇大院長一怒，下屬機關無不為之震動，一定要立馬「依院長指示」照辦，不管蘇院長之怒對不對、合不合理，反正「先辦人再說」，這種霸道政府，一切都是蘇貞昌說了算。

三倍券打假 社維法移送爆量

眾所周知，三倍券是蘇大院長為了疫情紓困的重要政策，幾經反覆才推出來的方案。蘇大院長不僅自己主持記者會拚命推銷，還要調侃政務委員唐鳯「三倍券若有任何破綻，唯唐鳯是問」，結果電腦當機，數位券乏人問津，實體券超量加印，也讓印製公帑倍增，印製成本花了廿二億，而不是蘇院長說的九億，但蘇全然不理，只會一再宣傳三倍券好好用。