飆速時代，轉型升級也得莫忘初衷

今年是5G鳴槍起跑年。在這個知識光速的年代，萬物互聯的急速改變，不論是國家、政黨、企業、教育，全都面臨急速轉型的衝擊。聯合報今天的幾則新聞，都讓我們嗅到新時代急變的壓力與陣痛，在社會各個角落各個領域，產生了新的問題，需要我們正視解決。

都在建設5G 為何只有單一電信客訴增

許多人反映最近4G連線常出狀況，網上陰謀論說是電信公司要「逼大家升級」。經記者查證，當然不是這樣，但為建設5G基地台，確實需要4G共構的基地台「關機」重啟，這系統轉換的過程會造成網路訊號斷訊，也成為電信公司客訴增加的原因之一。