港府濫搜媒體下場如何 看扁政府就知道

聯合報 / 總編輯范凌嘉

日前大陸全國人大常委會以疫情為由，暫停香港立法會選舉，破壞了香港的民主；前天香港警方又以國安法為由，拘捕壹傳媒創辦人黎智英，斲傷了香港的自由。失去了民主與自由兩大支柱，香港還是香港嗎？

黎資助「我要攬炒」被捕？ 搜壹傳媒不合理

昨晚黎智英獲准保釋，案情也比較明朗了。據指出，周庭、李宗澤及李宇軒等，因涉嫌運作「我要攬炒」團隊，遊說外國制裁香港，被指控「勾結境外勢力危害國家安全」；而黎智英與壹傳媒高層，則是涉嫌資助「我要攬炒」團隊，透過香港本地、海外帳戶及股票買賣等多種方式提供資助，金額逾百萬港元。

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香港 黎智英 壹傳媒 陳水扁

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厚禮數的前日相與敲鑼打鼓的美部長

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用紙來包火 終究蓋不住隱形感染者

萬人新冠肺炎血清抗體調查的初步結果出爐，一則以喜，一則以憂。 喜的是，若能證實受檢者出現「中和抗體」，表示對新冠病毒已有保護力；憂的是，顯示國內社區確有新冠病毒的隱形感染者。

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最近政府關於防疫的兩項作為，讓人難以理解，一是陸生返台政策髮夾彎，一是拒絕各界對入境普篩的訴求，顯示民進黨政府的專斷獨行，已經到了聽不進各界意見的程度。

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