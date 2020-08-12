港府濫搜媒體下場如何 看扁政府就知道
日前大陸全國人大常委會以疫情為由，暫停香港立法會選舉，破壞了香港的民主；前天香港警方又以國安法為由，拘捕壹傳媒創辦人黎智英，斲傷了香港的自由。失去了民主與自由兩大支柱，香港還是香港嗎？
黎資助「我要攬炒」被捕？ 搜壹傳媒不合理
昨晚黎智英獲准保釋，案情也比較明朗了。據指出，周庭、李宗澤及李宇軒等，因涉嫌運作「我要攬炒」團隊，遊說外國制裁香港，被指控「勾結境外勢力危害國家安全」；而黎智英與壹傳媒高層，則是涉嫌資助「我要攬炒」團隊，透過香港本地、海外帳戶及股票買賣等多種方式提供資助，金額逾百萬港元。
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