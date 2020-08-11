從台灣到香港，全都是中美對抗的衍生劇
美國衛生部長阿查爾昨天一早拜會蔡英文總統，雖然充分表達了川普總統此時此刻對台灣的厚愛，但阿查爾不經意的一句「習」總統口誤，也充分點出了當下美國官方的真實心態，就是處處要讓「習」在意。一切動作，都是不惜要讓中國大陸「有感」，即使北京「已向美方提出嚴正交涉」，美國就是要衝著北京來做。
簽備忘錄沒列疫苗 台美合演政治秀
對阿查爾來訪，最富想像力的形容是象徵美國對台灣的「戰略轉移」，轉移了什麼呢？就是要改變「非官方關係」，要和台灣改善互動關係，不過，這「純粹是為了擰北京一把，展現美國不怕挑戰北京的態度」。
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