從台灣到香港，全都是中美對抗的衍生劇

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

美國衛生部長阿查爾昨天一早拜會蔡英文總統，雖然充分表達了川普總統此時此刻對台灣的厚愛，但阿查爾不經意的一句「習」總統口誤，也充分點出了當下美國官方的真實心態，就是處處要讓「習」在意。一切動作，都是不惜要讓中國大陸「有感」，即使北京「已向美方提出嚴正交涉」，美國就是要衝著北京來做。

簽備忘錄沒列疫苗 台美合演政治秀

對阿查爾來訪，最富想像力的形容是象徵美國對台灣的「戰略轉移」，轉移了什麼呢？就是要改變「非官方關係」，要和台灣改善互動關係，不過，這「純粹是為了擰北京一把，展現美國不怕挑戰北京的態度」。

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厚禮數的前日相與敲鑼打鼓的美部長

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用紙來包火 終究蓋不住隱形感染者

萬人新冠肺炎血清抗體調查的初步結果出爐，一則以喜，一則以憂。 喜的是，若能證實受檢者出現「中和抗體」，表示對新冠病毒已有保護力；憂的是，顯示國內社區確有新冠病毒的隱形感染者。

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出事就說「國民黨也一樣」 選民進黨來幹嘛？

聯合報昨天推出了調查報導，探討「標案家天下」的現象，公部門標案的評選過程被結構性壟斷，導致國家資源分配錯置。這個議題引起社會廣泛關注，民眾都發現問題嚴重，但執政者的第一反應不是解決問題，而是指責舊政府「天下烏鴉一般黑」。

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