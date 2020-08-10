厚禮數的前日相與敲鑼打鼓的美部長
因為弔唁李登輝前總統，日、美昨天都派大員專機抵達松山機場，確實是我國近年來少見的外交大事。日本前首相森喜朗和李前總統是舊識，論地位論交情，作為日方代表當然是對我方相當尊重，更何況，日方議員團代表內還有相當友我的安倍胞弟岸信夫，公情私誼都看得出安倍的慎重。當然，美衛生部長阿查爾專程來台，還要和衛福部長陳時中簽合作備忘錄，「美台親密友好」姿態唯恐天下人不知，也確實是近年來罕見的外交大動作。
美大剌剌來訪 故意要讓中共不快
外交往來許多事都要從細節中看。
美國是現任內閣成員，搭著美國國旗的行程專機來訪，高調作風，完全符合川普政府近來大打「台灣牌」，強調民主陣營共同價值友邦意義，還要藉著衛生政策意見交換，少不了要對世界衛生組織和中共疫情角色有一番討論。這一連串動作，也就是要給中共「好看」，甚至有故意讓中共不快的意味，也算是一連串聲討中共的外交出擊。
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