厚禮數的前日相與敲鑼打鼓的美部長

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

因為弔唁李登輝前總統，日、美昨天都派大員專機抵達松山機場，確實是我國近年來少見的外交大事。日本前首相森喜朗和李前總統是舊識，論地位論交情，作為日方代表當然是對我方相當尊重，更何況，日方議員團代表內還有相當友我的安倍胞弟岸信夫，公情私誼都看得出安倍的慎重。當然，美衛生部長阿查爾專程來台，還要和衛福部長陳時中簽合作備忘錄，「美台親密友好」姿態唯恐天下人不知，也確實是近年來罕見的外交大動作。

美大剌剌來訪 故意要讓中共不快

外交往來許多事都要從細節中看。

美國是現任內閣成員，搭著美國國旗的行程專機來訪，高調作風，完全符合川普政府近來大打「台灣牌」，強調民主陣營共同價值友邦意義，還要藉著衛生政策意見交換，少不了要對世界衛生組織和中共疫情角色有一番討論。這一連串動作，也就是要給中共「好看」，甚至有故意讓中共不快的意味，也算是一連串聲討中共的外交出擊。

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用紙來包火 終究蓋不住隱形感染者

萬人新冠肺炎血清抗體調查的初步結果出爐，一則以喜，一則以憂。 喜的是，若能證實受檢者出現「中和抗體」，表示對新冠病毒已有保護力；憂的是，顯示國內社區確有新冠病毒的隱形感染者。

失聰的政府 聽不見「普篩」也看不見「小明」

最近政府關於防疫的兩項作為，讓人難以理解，一是陸生返台政策髮夾彎，一是拒絕各界對入境普篩的訴求，顯示民進黨政府的專斷獨行，已經到了聽不進各界意見的程度。

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昨天的「總編News開箱」就預言了這點，但沒想到網軍的攻擊這麼惡質、如此偏頗，如果真正愛台灣，應該一起來理性討論，讓國家越來越進步才是，怎麼會幫著做錯事的政府打擊吹哨者呢？難道要讓台灣媒體變得跟大陸一樣的一言堂，只能說政府好棒棒嗎？

出事就說「國民黨也一樣」 選民進黨來幹嘛？

聯合報昨天推出了調查報導，探討「標案家天下」的現象，公部門標案的評選過程被結構性壟斷，導致國家資源分配錯置。這個議題引起社會廣泛關注，民眾都發現問題嚴重，但執政者的第一反應不是解決問題，而是指責舊政府「天下烏鴉一般黑」。

標案家天下 1位學者1份名單追出8000萬真相

聯合報今天推出了一套調查報導，討論民進黨政府「標案家天下」的奇特現象。 日前「幫推」、「投石」公司拿下政府多項標案的訊息曝光，媒體質疑兩家公司與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶關係密切，四年承攬政府標案高達8000多萬元，輿論譁然。

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