出事就說「國民黨也一樣」 選民進黨來幹嘛？

因為影響台灣甚深的李登輝前總統告別人世，愛恨交雜的社會情緒在民主先生與黑金教父等評價爭論的同時，連續幾則駭人聽聞的貪腐訊息端上了枱面。一個是第一金控董事長廖燦昌在遠航掏空案的超級門神角色，另一個是跨黨派立委在立法院為SOGO案李恆隆護航，收賄修法的醜聞，檢調大搜國會，兵分六十五路南北齊動員，立委蘇震清又名列其中...

2020-08-01 06:00