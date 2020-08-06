出事就說「國民黨也一樣」 選民進黨來幹嘛？

聯合報 / 總編輯范凌嘉

聯合報昨天推出了調查報導，探討「標案家天下」的現象，公部門標案的評選過程被結構性壟斷，導致國家資源分配錯置。這個議題引起社會廣泛關注，民眾都發現問題嚴重，但執政者的第一反應不是解決問題，而是指責舊政府「天下烏鴉一般黑」。

網媒新聞 缺乏平衡、客觀等要素

昨天一開始是「網媒」攻擊國民黨，指控藍營也有「御用評委」，還有議員擔任標案評審。這些「網媒」偽裝成新聞網站，透過網友（或網軍）分享擴散，在第一時間快速控制網路言論市場；接著下午綠委與政論節目接手，照表操課，將「網媒」設定的觀點發揚光大，達到壟斷輿論、壓制異見的目的。

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民進黨 國民黨 游淑慧

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