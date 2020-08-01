堵不住跨黨派貪腐結構與官商勾結？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

因為影響台灣甚深的李登輝前總統告別人世，愛恨交雜的社會情緒在民主先生與黑金教父等評價爭論的同時，連續幾則駭人聽聞的貪腐訊息端上了枱面。一個是第一金控董事長廖燦昌在遠航掏空案的超級門神角色，另一個是跨黨派立委在立法院為SOGO案李恆隆護航，收賄修法的醜聞，檢調大搜國會，兵分六十五路南北齊動員，立委蘇震清又名列其中。

廖燦昌頻闖禍 藍綠都罩他

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立法院 行政院 收賄 遠航 第一金控 蘇貞昌 陳菊

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