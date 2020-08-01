堵不住跨黨派貪腐結構與官商勾結？
因為影響台灣甚深的李登輝前總統告別人世，愛恨交雜的社會情緒在民主先生與黑金教父等評價爭論的同時，連續幾則駭人聽聞的貪腐訊息端上了枱面。一個是第一金控董事長廖燦昌在遠航掏空案的超級門神角色，另一個是跨黨派立委在立法院為SOGO案李恆隆護航，收賄修法的醜聞，檢調大搜國會，兵分六十五路南北齊動員，立委蘇震清又名列其中。
廖燦昌頻闖禍 藍綠都罩他
廖燦昌和蘇震淸都是涉及多案爭議的「新聞寵兒」，扯不清的政商關係，也都闖了不少禍，但顯然因為朝中有人相挺，權勢薰天。在藍營執政時膽大妄為，在綠營執政時也屢受重用，廖燦昌應是最典型的代表。
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