民主推手？黑金教父？李登輝結束了怎樣的時代

李登輝前總統辭世，標誌著一個時代的結束。

李登輝的一生，大致可粗分為四個時期。第一個時期是1923年出生到1971年的「蛻變期」，這個時期他從台北高等學校畢業、進入台大農經系就讀、加入又退出共產黨，一直到取得康乃爾大學農經博士；這段期間也是台灣統治權更替的劇變期，李登輝歷經身分認同、思想變遷的多重轉變。

第二個時期是1971年加入國民黨到1988年的「歷練期」，李登輝受到時任行政院長蔣經國的青睞，出任政務委員、台北市長、台灣省主席，一直到出任副總統；這段期間蔣經國前總統主導台灣的自由化，李登輝行事謹慎、表現沉穩，終於攀至權力頂峰。