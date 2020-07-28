無視獨立機關的政府，怎奢望有獨活的公共電視？
為了設立國際頻道計畫，公視昨天召開臨時董事會。總經理曹文傑、執行副總謝翠玉雙雙「以請辭換通過」，當董事點頭後，董事長陳郁秀又要保駕，要兩人和她同進退。詎料，新聞部經理蘇啟禎突然發難當場請辭，才讓曹、謝兩人「弄假成真」，承諾在七月卅一日下台。
董事會的經過已經充滿了濃濃的政治味。會後，陳郁秀又和曹、謝兩人同發公開信爭取內部支持，一方面否認計畫和「大外宣」有關，另方面，表達曹、謝兩人不戀棧的意思。不過，公開信也提到，兩人本來就是任期將屆，文化部八月要提新董事，屆時新董事會成立，本來就該離職，唯一的差別，只是無法和陳郁秀同時離開。
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