無視獨立機關的政府，怎奢望有獨活的公共電視？

「一戰古寧頭，再戰大二膽」再加上「光輝的八二三」，這幾場撼動人心的戰役，扭轉了兵敗如山倒的國共戰局，改變了七十年來的台灣命運。如今我們還能振振有詞地強調自己「堅守在民主陣營」，強調台灣的驕傲，都不能忘記這幾場戰役的教訓，要感謝前人真正浴血犠牲，「島孤人不孤」地創造了台灣奇蹟...

2020-07-27 06:00