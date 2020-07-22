「外交布」模糊真相護蘇家 民進黨當人民傻子？

當立法院這次臨時會結束後，不少民進黨的支持者，可能就會發現自己竟然在裸泳。 因為這些人被民進黨政府欺騙了。有一群人是支持司法改革，卻沒料到民進黨霸王硬上弓，強推參審制，另一群人是天真以為民進黨會推動正名，結果竟被民進黨調了包。最重要的是，這兩群人都是民進黨昔日支持者居多，他們給了民進黨權力，現在收不回來。

2020-07-19 06:00