「外交布」模糊真相護蘇家 民進黨當人民傻子？
蘇嘉全與蘇震清遭國民黨指控排除外館見印尼高層，有謀私利之嫌，在這個事件中處於關鍵地位的外交部，卻拒絕證實電報真偽，還說「國家的公文書不是拿來當政治鬥爭的工具」。事實上，外交部所做所為並不中立，隱然成為政治打手，說法嚴重低估了人民的智慧，也為民主政治做了最差示範。
加入政治攻防 外交部企圖模糊事實
外交部的電報，透露了一位正直外交官的焦慮，他擔心繞開外交系統改走私人管道，會讓我國政出多門、力量分散，進一步流失談判籌碼，不利新南向政策的推行。國家利益是否因此減損，外交部難道不應該出面說明嗎？
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