為什麼都是蘇嘉全家的紛紛擾擾？

蔡英文主席才剛在民進黨全代會宣示，要以「清廉、勤政、愛鄉土」的初衷，用行動證明「全面執政必定腐化」的劇本不會成真。國民黨馬上爆出了總統府秘書長蘇嘉全在立法院長任內，和姪兒蘇震清訪印尼，透過私人公司安排廻避外館，我駐印尼代表陳忠向到訪的經濟部次長王美花告狀，直指「國營企業似已被若干中間人操控，企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，具體舉證就是蘇震清訪印尼的案例，當然會引起質疑。

蘇家私訪繞過外館 政商關係扯不清

外交部並未否認電文為假，而國營會也相當具體證實了陳忠向王美花陳述的事實。換句話說，這是我駐外館人員直接指控民代到駐在國訪問，讓我駐外人員推動外交工作產生干擾。換句話說，這些繞過外館的「私訪」，外交部並未因「省事省勞」而慶幸，反而是因「中間人私利」，妨礙了我推動南向外交工作，當然應該譴責。