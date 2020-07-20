蔡主席的豪語，要證明「全面執政必定腐化」不會成真

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

民進黨昨天舉行全國代表大會，雖然各派系競爭激烈，想在蔡英文主席任期內分享執政黨權力滋味，但選舉結果各派系權力均衡，沒有讓獨霸一方的新潮流系更為擴張，也沒有讓來勢汹汹的湧言會（海派）兵臨城下。派系權力均衡的結果，就意味著蔡英文掌握黨權將更穩固，更不可能會有派系藉由黨權掣肘的現象發生。

集所有權力於一身的蔡總統兼蔡主席，她最掛心的是「清廉、勤政、愛鄉土」的承諾能否維持。昨天蔡英文最豪氣的話，就是「社會上有人用全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大做文章，民進黨必須用行動來證明，這個劇本不會成真。

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