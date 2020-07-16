明知三倍券政策亂 無端造業的政府何忍官員百姓苦

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

振興三倍券領買昨天正式上路，不出所料，郵局出現排隊、當機混亂狀況，超商也跟著出現當機亂象，號稱能省事的「郵局存量地圖」，也因為部分郵局輸入狀況而觸礁得改版。不知道一向喜歡「震怒」的蘇院長，看到「好領、好用、好刺激」的三倍券首日跳票，會不會他履行在記者會上向國人的承諾，「責成政務委員唐鳳，有任何破綻唯你是問」。

買券領券花券都亂 問題才剛開始

買券亂，領券亂，連花券也亂。商家收不收，找不找零，光是基隆夜市都「一國多制」，還要靠管委會印「識別貼紙」來辨別。小店家怕麻煩，索性貼出「暫時不收三倍券」告示，不是有錢不想賺，而是小店現金流有限，三倍券兌現的時間差，就會讓小店家難以承受。這只是第一天而已，使用三倍券會衍生的混亂與爭執才剛開始，無端造業的政府還要讓民眾怨怒火，把難抑的高溫升高好幾度。

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郵局 疫情

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