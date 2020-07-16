明知三倍券政策亂 無端造業的政府何忍官員百姓苦

新北市長侯友宜上任以來予人觀感，他是一位每天都在外工作的地方首長，平時如此，新冠肺炎疫情最緊的時候也如此，他有新北忙不完的市政工作要處理，有走不完的行程要趕赴。昨天，他更鑽時間差，在從金山前往石門的路上，攔下行政院長蘇貞昌的座車，兩人探頭探腦短暫的一會。

2020-07-12 06:00