兵凶行險，海上風雲惡，豈僅海象問題而已？

為了陸戰隊演訓覆艇意外，海軍昨天舉行記者會，提出初步調查報告，認定翻舟意外和海象劇變有關，排除人為、機械因素。海軍的結論不讓人意外，為了這些同袍因意外而殉職，多少將軍為之哽咽感傷，同聲一泣，確實讓人感動，也不忍苛責軍方，但為避免更多憾事重演，軍方能否誠實面對缺失改進，如國防部長嚴德發所說，要找出主因加以防範，顯然未能在昨天記者會上看到答案。

演習視同作戰 但犧牲必須有意義

演習視同作戰，這是所有軍人的基本常識。作戰就是興兵行師，兵者不祥之器也，不得已而用之。但台灣現在面臨國際險惡變局，就得靠精實的國軍犠牲奉獻、保衛家國，國軍要精實，就得靠不斷演訓來精進戰技面對挑戰。