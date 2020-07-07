兵凶行險，海上風雲惡，豈僅海象問題而已？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

為了陸戰隊演訓覆艇意外，海軍昨天舉行記者會，提出初步調查報告，認定翻舟意外和海象劇變有關，排除人為、機械因素。海軍的結論不讓人意外，為了這些同袍因意外而殉職，多少將軍為之哽咽感傷，同聲一泣，確實讓人感動，也不忍苛責軍方，但為避免更多憾事重演，軍方能否誠實面對缺失改進，如國防部長嚴德發所說，要找出主因加以防範，顯然未能在昨天記者會上看到答案。

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海軍 國軍 陸戰隊 演習

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