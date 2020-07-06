馬英九談九二共識 要做國民黨的定海神針

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

前總統馬英九談「一中各表」的九二共識不是新聞，他從當總統時就一談再談，從來也沒變過。然而，在這個當下，面對國民黨革實院的青年學員們大談九二共識，就有特殊的意義，特別是，他還點名要向大陸呼籲，要讓九二共識成為定海神針，就要是完整的九二共識，必須要一中各表，沒有各表就沒有一中，就沒有九二共識。

這句話很硬，也沒有什麼模糊空間，也是國民黨主席江啟臣最近在表述國民黨兩岸論述時的基調。對國民黨來說，堅持中華民國是沒有讓步的空間，不管民進黨、共產黨怎麼抹黑打擊批評，這是國民黨退無可退的底線，也是兩岸要維持互動情況下，台灣必須要堅持的底線，大陸理解認知不一樣沒關係，但對台灣來說，這就是答案。

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九二共識 國民黨 馬英九

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