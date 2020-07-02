偏離鄧小平承諾 中共用最糟的方式自暴其短

聯合報 / 總編輯范凌嘉

沒有意外，大陸全國人大常委會通過「港區國安法」，大陸國家主席習近平立刻簽署公布，港府也同步刊憲實施。國際社會多認為，這標誌著「一國兩制」名存實亡，不僅重傷香港民眾對大陸當局的信任，也刺激台灣反中路線抬頭。

維穩優先 港人治港承諾破滅

中共通過此法，凸顯維穩思維仍超越一切。根據該法條文，「分裂國家」、「顛覆國家政權」、「恐怖行動」、「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」4項罪行，最高可處無期徒刑。從民主國家的標準來看，條文模糊，欠缺清晰及全面指引，可能被任意使用，香港人思想、表達及集會自由，也可能被嚴重侵犯，不符比例原則。

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沒有意外，大陸全國人大常委會通過「港區國安法」，中共通過此法，凸顯維穩思維仍超越一切。回顧過去鄧小平對於一國兩制的詮釋，看來格外諷刺，對照港版國安法的條文內容，讓人頗有「今不如昔」之慨。香港問題偏離了鄧小平的承諾，其實是最糟糕的處理方式，這恰恰是對中共治理能力的反證…

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