偏離鄧小平承諾 中共用最糟的方式自暴其短

在民進黨團的強力排除下，國民黨團首度的占領議場的夜宿抗爭行動，宣告失敗。國民黨的抗爭並不持久，只維持了20個小時，甚至比國五端午連假的塞車時間還短，讓人見識到國民黨「書生造反」的功力。立法院長游錫堃表示，如果因為這次民主殿堂上的事情登上國際新聞，受損的是2300萬國人，「我很在意立法院功能、地位、尊嚴，希望能像先進國家一樣」...

2020-06-30 06:00