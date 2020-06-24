記大過也能升少將 再次見識蔡總統用人哲學
說起民進黨政府的危機處理，遠遠領先國內各政黨，不管是總統府密件遭駭、總統專機私菸、敦睦艦隊決策、監察院人事提名等案，全都「船過水無痕」，多數媒體也都健忘，多數真相至今撲朔迷離。
新任少將心虛？ 「總統級維安」逃給媒體追
或許是對危機處理能力有高度自信，在用人的自由度上，民進黨也跌蕩不羈，完全不顧各界觀感。昨天國防部舉行將級人員晉任布達及授階典禮，去年因私菸案被記一大過的總統府警衛室主任，也在晉升少將之列；記者想訪問，他逃給媒體追，總統府侍衛室還發動「新監小組」擋駕，堪稱「總統級維安」。
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