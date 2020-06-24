記大過也能升少將 再次見識蔡總統用人哲學

聯合報 / 總編輯范凌嘉

說起民進黨政府的危機處理，遠遠領先國內各政黨，不管是總統府密件遭駭、總統專機私菸、敦睦艦隊決策、監察院人事提名等案，全都「船過水無痕」，多數媒體也都健忘，多數真相至今撲朔迷離。

新任少將心虛？ 「總統級維安」逃給媒體追

或許是對危機處理能力有高度自信，在用人的自由度上，民進黨也跌蕩不羈，完全不顧各界觀感。昨天國防部舉行將級人員晉任布達及授階典禮，去年因私菸案被記一大過的總統府警衛室主任，也在晉升少將之列；記者想訪問，他逃給媒體追，總統府侍衛室還發動「新監小組」擋駕，堪稱「總統級維安」。

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私菸 民進黨 總統府 蔡英文

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說起民進黨政府的危機處理，遠遠領先國內各政黨，不管是總統府密件遭駭、總統專機私菸、敦睦艦隊決策、監察院人事提名等案，全都「船過水無痕」，多數媒體也都健忘，多數真相至今撲朔迷離。或許是對危機處理能力有高度自信，在用人的自由度上，民進黨也跌蕩不羈，完全不顧各界觀感...

告別誠品敦南店，告別一個充滿希望的年代

誠品敦南店昨晚熄燈了。這個告別活動辦了一個月，這兩天敦南店前排隊人龍不斷，幾萬人要到此朝聖。詹宏志凌晨開講座，居然人潮滿滿，他驚訝地說，台北是一個神奇的城市。一九八九年，吳清友在這個神奇的城市，選擇敦南圓環開創了誠品書店...

退政黨假中立看多了 陳菊真能勿忘初衷？

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在川普拋棄名單裡 台灣會是下一個庫德族？

在過去的史冊裡，天有異象常常會讓朝廷緊張，擔心會預言降災。像昨天這種百年難逢的「天狗食日」的日環食現象，古人常常要去驚嚇「天狗」，要它趕緊把日吐出來，重見天日，還我光明，才能讓朝廷、庶民安心。所幸，時代的進步，我們能理解這就是天道運行，月亮擋到了太陽的自然現象，我們不驚不慌，還相當興奮地迎接著這難能一見的天文學異象。

民進黨立委只能做陳菊跟前的立仗馬

前台東縣長黃健庭原以為蔡英文總統提名他為監察院副院長，可以為國做事，為政黨和解獻力，更可消弭社會對立，但宣布前夕消息洩漏，藍不挺，綠則群起而攻之，逼得黃健庭只好在昨天下午自己宣布「正式婉謝總統提名」。到了昨夜，另一位藍營監委被提名人陳伸賢也聲明退出。

提名黃健庭 蔡英文犯了一個馬英九的錯

府院前晚釋出29位監委被提名人名單，不只藍軍不開心，綠營也不埋單，短短24小時內，朝野各自開砲，總統府壓力炸鍋。昨天府方臨時取消提名記者會，足見情勢嚴峻，監院人事會不會重創蔡總統威信？值得觀察。回顧歷史，馬英九前總統也曾在監院人事上灰頭土臉...

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