記大過也能升少將 再次見識蔡總統用人哲學

說起民進黨政府的危機處理，遠遠領先國內各政黨，不管是總統府密件遭駭、總統專機私菸、敦睦艦隊決策、監察院人事提名等案，全都「船過水無痕」，多數媒體也都健忘，多數真相至今撲朔迷離。

新任少將心虛？ 「總統級維安」逃給媒體追

或許是對危機處理能力有高度自信，在用人的自由度上，民進黨也跌蕩不羈，完全不顧各界觀感。昨天國防部舉行將級人員晉任布達及授階典禮，去年因私菸案被記一大過的總統府警衛室主任，也在晉升少將之列；記者想訪問，他逃給媒體追，總統府侍衛室還發動「新監小組」擋駕，堪稱「總統級維安」。