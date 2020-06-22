在川普拋棄名單裡 台灣會是下一個庫德族？

在過去的史冊裡，天有異象常常會讓朝廷緊張，擔心會預言降災。像昨天這種百年難逢的「天狗食日」的日環食現象，古人常常要去驚嚇「天狗」，要它趕緊把日吐出來，重見天日，還我光明，才能讓朝廷、庶民安心。所幸，時代的進步，我們能理解這就是天道運行，月亮擋到了太陽的自然現象，我們不驚不慌，還相當興奮地迎接著這難能一見的天文學異象。

能興奮參與觀察這種活動，基本上也是一種幸福。幸福來自我們有完整的知識體系與教育系統，還有一個安定的社會，讓人民能享有參與觀察天文的喜悅。正如蔡英文總統昨天在臉書說的，為了這場追日秀，空軍派出了五架F16衝場，再見日環食要等一百九十五年，但空軍巡弋台灣的領空，確保我國疆域安全，則是每天的任務。