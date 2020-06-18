陳時中又邏輯矛盾 「小明」之亂就看歷史評斷

聯合報 / 總編輯范凌嘉

中央流行疫情指揮中心昨天做了三個有關「開放」的決定：國外商務人士來台，依國家感染風險程度縮短檢疫時間；開放11個低風險國家境外生入境，應屆畢業生優先；滯留大陸的1000多名無中華民國國籍的台灣之子「小明」，仍不准返台。這三個決定，都引起了質疑，也有邏輯不一、前後矛盾的怪象，足見決策品質粗糙。

中低風險新加坡 每天增約300確診

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中央流行疫情指揮中心昨天做了三個有關「開放」的決定：國外商務人士來台，依國家感染風險程度縮短檢疫時間；開放11個低風險國家境外生入境，應屆畢業生優先；滯留大陸的1000多名無中華民國國籍的台灣之子「小明」，仍不准返台。這三個決定，都引起了質疑，也有邏輯不一、前後矛盾的怪象，足見決策品質粗糙。

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誠品敦南店昨晚熄燈了。這個告別活動辦了一個月，這兩天敦南店前排隊人龍不斷，幾萬人要到此朝聖。詹宏志凌晨開講座，居然人潮滿滿，他驚訝地說，台北是一個神奇的城市。一九八九年，吳清友在這個神奇的城市，選擇敦南圓環開創了誠品書店...

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