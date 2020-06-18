陳時中又邏輯矛盾 「小明」之亂就看歷史評斷

中央流行疫情指揮中心昨天做了三個有關「開放」的決定：國外商務人士來台，依國家感染風險程度縮短檢疫時間；開放11個低風險國家境外生入境，應屆畢業生優先；滯留大陸的1000多名無中華民國國籍的台灣之子「小明」，仍不准返台。這三個決定，都引起了質疑，也有邏輯不一、前後矛盾的怪象，足見決策品質粗糙。

中低風險新加坡 每天增約300確診

首先，關於來台商務人士的風險評估，被認為說服力不足。例如列為中低風險的新加坡，每天增加約300確診，但每日新增30人的大陸卻被認定風險比新加坡高？而中國大陸新增病例與日韓相當，但總人口數多很多，日韓反而被認定感染風險比大陸低？