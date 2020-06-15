看北京疫情復燃解封難，我們再不開國門也難

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

為了兩會，也為了滿城高官，大陸對於北京防疫清除的工作是遠較其他城市更為嚴密緊實的，然而千防萬防，仍然擋不住第二波疫情擴散。和武漢一樣，這次本土案例多半來自新發地農產批發市場，不但疫情引發緊張，北京市民還搶買蔬菜瓜果，恐慌價格再起，還要靠官方緊急調貨來安民心。

北京防疫嚴 仍擋不住「歐洲病毒」

北京為了兩會等影響，直到本月六日才降為三級管制，疫情重燃，又回升為二級。台商好不容易從要求隔離廿一天降為十四天，如今可能要重回三周隔離期。隔離來去事小，麻煩的是，解封後的市場一下子又冷了起來，在北京經營餐飲業的台商苦不堪言，才回溫幾天的生意又要變成門可羅雀。

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