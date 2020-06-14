醫界不吃「阿中套餐」
衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中，前些時候帶著防疫五月天去鬍鬚張大啖魯肉飯，店家順時就推出了「阿中套餐」打廣告，顧客都能接受，而各縣市也爭先恐後的邀他到訪，推廣防疫旅遊，振興地方經濟，他的人氣推銷可謂無往不利。
「順時中」回歸本業 踢到醫界鐵板
但一回歸本業，碰上自己人卻踢到鐵板。衛福部健保署日前匡列八大類「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫療器材，訂出醫療院所向民眾收費的上限價，八月開始實施，引起醫界反彈，醫界不吃健保自費醫材上限價的「阿中套餐」。陳時中趕緊踩煞車，忙不迭地在昨天召開醫界會議，經各方代表暢所欲言後宣布，會議有共識：八月暫緩實施。
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