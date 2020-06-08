北漂青年的怨念 誰為高雄討公道？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

九十三萬票罷免票和高市議長許崑源墜樓的震撼，依然是昨日的重點話題。高雄政治一向有著重口味的討海人氣魄，愛恨分明而強烈，也因此造成了驚人的韓流潮起潮落，高雄人爭的一口氣，都是為了「我高雄，我驕傲」，但一時快意之後，高雄「又老又窮」是不是因此而改變，誰也不知道。

北漂青年 為何怨念這麼深？

韓國瑜所以能在高雄站起，靠的是高雄人討海性格的包容，不會排斥外地人，能夠迎接改變與挑戰。北漂青年的失落是韓國瑜選市長時的主訴求，當時韓冰和小編們痛打「噁心大人」，打動多少高雄北漂青年的心，也動搖了綠營的選票。韓國瑜在高雄打下不可能勝利的江山，才形塑出他「一人救一黨」的形象，讓韓國瑜忘乎所以，進而參選總統，造成了「全黨救一人」的後果，一般相信，青年票的淪喪是關鍵。北漂青年們對韓國瑜由愛生恨，就只因為他參選總統嗎？為什麼北漂青年的怨念會這麼深？

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韓國瑜 國民黨 青年

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