振興三倍券怎麼用？快來玩腦筋急轉彎

聯合晚報停刊，心情非常複雜，這不只是一個舊時代的結束，也是一個新紀元的開始。曾有幸擔任聯晚2年3個月又15天的總編輯，對聯晚團隊的實力知之甚詳，這群新聞工作者量小質精，能在極短的時間內完成各種不可能的任務。與晚報優秀的同仁共事，是新聞生涯最驕傲的經歷。

2020-06-02 06:00