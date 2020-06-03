振興三倍券怎麼用？快來玩腦筋急轉彎

聯合報 / 總編輯范凌嘉

千呼萬喚，行政院昨天終於端出「振興三倍券」方案。儘管外界不斷呼籲「簡單、迅速」，行政院硬是要反其道而行。振興三倍券分實體券、信用卡、電子票證及電子支付四種方式，一點也不簡單；而且七月十五日才能使用，速度之慢，標準的「西江之水難救涸轍之鮒」。

快餓死叫外送 三倍券未必能用…

依行政院規畫，包括實體店面、護髮、美甲、餐廳、百貨公司、夜市、市場、旅遊住宿等，都可以用；但有十一類不得使用，包括電商網購、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等。電商網購雖然不能使用，卻有但書，電商線上販售的演唱會、展演等門票，不在禁用之列。

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