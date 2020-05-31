無聲前院長、霸氣現任院長 誰管普悠瑪案受害者？

常有讀者批評媒體報導新聞只會一窩蜂，當新聞熱頭過去後就忘了追蹤，這確實是部分媒體的通病，但仍有不少媒體工作者本於職責，持續追蹤社會上的不公與不義的事件。今天聯合晚報頭版新聞就是追蹤一年多前的普悠瑪翻車事件，政府承諾要善待普悠瑪事故的受害者，特別是重傷需要長期照護的對象，但政府沒有做到。

2020-05-31 14:41