無聲前院長、霸氣現任院長 誰管普悠瑪案受害者？
常有讀者批評媒體報導新聞只會一窩蜂，當新聞熱頭過去後就忘了追蹤，這確實是部分媒體的通病，但仍有不少媒體工作者本於職責，持續追蹤社會上的不公與不義的事件。今天聯合晚報頭版新聞就是追蹤一年多前的普悠瑪翻車事件，政府承諾要善待普悠瑪事故的受害者，特別是重傷需要長期照護的對象，但政府沒有做到。
普悠瑪事故發生時，蔡英文總統要求各部會給予罹難者與受傷者最好的照顧，當時的行政院長就是現在的副總統賴清德。當時的行政院擬定要對受害者的長期客製化照顧方案，建立照顧服務流程，連結醫療、社工與心理諮商等配套機制。蔡政府當時大力宣傳這套方案，但一年多後的現在呢？
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