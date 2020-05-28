蔡英文若真要和香港人站一起 就別再穿國王的新衣

美國國務卿龐培歐認定「如今的香港已無法在中國維持高度自治」的新聞，從今天深夜凌晨延燒持續到一整個上午。

龐培歐在聲明中表示，香港將不再獲得美國自1997年7月前依法所給予香港的待遇。根據「美國－香港政策法（U.S.-Hong Kong Policy Act）」，又為「香港關係法」，美國視香港為一個在政治、法治、經濟、貿易政策方面與中國大陸完全不同的地區，並在對外政策上將香港與中國大陸區別對待。因此，香港特區護照獲美國承認，港人申請赴美簽證獲獨立看待；香港在確保無不當用途的情況下，也可購買美國出口管制下的敏感技術。