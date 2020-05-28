港版國安法今表決 北京下一步對台動武？
港版國安法今天在大陸全國人大表決，是既定議程，這麼重要的議程在全國人大不會有意外，也不容有意外，一定是「中國式民主」的高票通過。通過的，是授權人大常委會進行正式的立法工作。蔡總統在人大表決前呼籲中共要懸崖勒馬，只是表達政治態度，希望中共能夠顧及兩岸三地的特殊關係地位，不要輕易破壞現狀結構，否則這連鎖反應將不利於兩岸三地關係發展。
法律會如何重新定義「一國兩制」？
正如本報香港特派員李春的分析，未來的立法進度「可快可慢」，立法範圍「可大可小」，人大常委會的決定會受到香港情勢、國際壓力，甚至於美國制裁、台灣反應，都可能影響立法速度與範圍，更具體的問題是，法律內容會如何重新定義「一國兩制」？北京插手香港的程度有多少，香港能夠自主自治的程度有多少，那就不只是法律關係而已，而是北京具體的政治判斷與作為，也直接衝擊到香港經濟運作與香港金融中心的地位。
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