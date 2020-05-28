港版國安法今表決 北京下一步對台動武？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

港版國安法今天在大陸全國人大表決，是既定議程，這麼重要的議程在全國人大不會有意外，也不容有意外，一定是「中國式民主」的高票通過。通過的，是授權人大常委會進行正式的立法工作。蔡總統在人大表決前呼籲中共要懸崖勒馬，只是表達政治態度，希望中共能夠顧及兩岸三地的特殊關係地位，不要輕易破壞現狀結構，否則這連鎖反應將不利於兩岸三地關係發展。

法律會如何重新定義「一國兩制」？

正如本報香港特派員李春的分析，未來的立法進度「可快可慢」，立法範圍「可大可小」，人大常委會的決定會受到香港情勢、國際壓力，甚至於美國制裁、台灣反應，都可能影響立法速度與範圍，更具體的問題是，法律內容會如何重新定義「一國兩制」？北京插手香港的程度有多少，香港能夠自主自治的程度有多少，那就不只是法律關係而已，而是北京具體的政治判斷與作為，也直接衝擊到香港經濟運作與香港金融中心的地位。

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港版國安法今表決 北京下一步對台動武？

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罷韓拚死也要參一腳 部會莫非擔心秋後算帳？

罷韓，現在是民進黨政府的主流，所有單位都想參上一腳，因此，可以不分是非，只要能拉下高雄市長韓國瑜就好。

警政署長爆「黑道監票」 誰才是民主絆腳石？

罷韓投票進入倒數十天，挺罷韓、反罷韓的較勁越來越烈，藍綠相互指控政治權力不當介入。警政署長陳家欽親赴高雄督軍，還在專案會議上，宣稱「傳聞黑道監票說」，要市警局研擬強制執法作為。陳家欽的風聞震驚高雄政壇，最高警政首長「含沙射影」的傳聞說，到底是在維護民主，還是在做傷害民主的錯誤示範？

政府急事緩辦 振興券恐成下個民怨地雷

「經濟時中」上任一周，第一步走得跌跌撞撞。國發會主委龔明鑫在內閣改組前，被蔡政府打造成為「經濟版的陳時中」，龔是蔡總統刻意培養的新一代財經閣員，原本預期他接掌國發會後能展現氣象一新的施政風格，但目前看來他很可能在振興券政策上埋下蔡總統第二任開始後的第一顆民怨地雷。

口罩解封了，防疫下半場的振興戰守不守得住？

新冠肺炎過年前在武漢肆虐，過年後馬上出現口罩搶購，政府開始全面管制出口。過了四個月，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，六月一日起解除出口禁令，也準備開放給廠商自由買賣。口罩解封了，也象徵著這場嚴竣的防疫戰爭確實告一段落了，政府抗疫政策邁向新的階段，要從救急紓困階段，朝向振興復甦衝刺。

繞了一大圈 振興券最終還是消費券2.0

國發會主委龔明鑫上任後第一件事就是拍板振興券發放，振興券是從之前的酷碰券調整而來，原本外界預期遲遲未上路的酷碰券政策調整後重新出發，應該要能端出令各界驚豔的產品，結果今天出爐，振興券是要國人先花1000元，就可以領3000元的振興券，振興券除了不能在電商使用，其他地方使用等同現金。

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