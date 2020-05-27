警政署長爆「黑道監票」 誰才是民主絆腳石？
罷韓投票進入倒數十天，挺罷韓、反罷韓的較勁越來越烈，藍綠相互指控政治權力不當介入。警政署長陳家欽親赴高雄督軍，還在專案會議上，宣稱「傳聞黑道監票說」，要市警局研擬強制執法作為。陳家欽的風聞震驚高雄政壇，最高警政首長「含沙射影」的傳聞說，到底是在維護民主，還是在做傷害民主的錯誤示範？
陳家欽情資 中選會不知 市府也不知
最妙的是，陳家欽的情資，督導投票的中選會不知道，執行高雄選務的高市府不知道，負責當日選務維安的高雄市警察局不知道，連力推罷韓領銜人也沒有聽說。唯一呼應的是反韓死對頭高雄市議員陳致中的聽說，陳家欽這「天縱英明」式的獨家情資，卻是超級的政治正確，放話手法卻是超級的政治惡劣，也難怪高雄市長韓國瑜要求，陳家欽應該成立專案小組調查。
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