香港頂在中美抗爭的刀尖上，台灣呢？

為了大陸「港版國安法」，香港民眾昨天再度上街頭遊行抗議。香港警方這回是「超前部署」，遊行前就開始抓人，並出動水炮車和裝甲車，不讓群眾再次大量集結，並以違反「限聚令」為由，陸續逮捕示威者，入夜後，警方說法至少有一百八十人遭捕。

美喊制裁 撤銷港獨立關稅優待？

香港警方早在前一天就警告會「果斷執法拘捕」，鎮壓的力道也遠較以往來得重，更讓人對香港情勢感到擔心。大陸對香港可能有的反彈早有準備，也再三強調不容外國勢力介入，更顯示中共堅持維護國安決心，更甚於對香港經濟情勢的考量。美國則一再放話，強調陸方接管香港可能會改變香港在美國法律中的特殊地位，也會改變香港作為全球金融中心的角色，美國將會制裁。