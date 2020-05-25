香港頂在中美抗爭的刀尖上，台灣呢？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

為了大陸「港版國安法」，香港民眾昨天再度上街頭遊行抗議。香港警方這回是「超前部署」，遊行前就開始抓人，並出動水炮車和裝甲車，不讓群眾再次大量集結，並以違反「限聚令」為由，陸續逮捕示威者，入夜後，警方說法至少有一百八十人遭捕。

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