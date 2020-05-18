總統府遭駭真的是菊姐的事 干韓國瑜啥事？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

不管民進黨如何解釋，總統府遭駭，府內文件遭入侵攻擊或變造不實內容，這真的是國安危機，是總統府秘書長陳菊的事。總統府不思如何針對問題，趕緊把外流文件漏洞給堵住，民進黨主席卓榮泰還要指控駭客是在「圍魏救韓」，真是天曉得，總統府被駭干韓國瑜什麼事？要政治操作，政治攻擊，總不能把民進黨政府所有治理失敗的錯都歸給韓國瑜，那也實在太看得起韓市長了吧。

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不管民進黨如何解釋，總統府遭駭，府內文件遭入侵攻擊或變造不實內容，這真的是國安危機，是總統府秘書長陳菊的事。總統府不思如何針對問題，趕緊把外流文件漏洞給堵住，民進黨主席卓榮泰還要指控駭客是在「圍魏救韓」，真是天曉得，總統府被駭干韓國瑜什麼事？要政治操作，政治攻擊，總不能把民進黨政府所有治理失敗的錯都歸給韓國瑜，那也實在太看得起韓市長了吧。

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