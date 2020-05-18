總統府遭駭真的是菊姐的事 干韓國瑜啥事？
不管民進黨如何解釋，總統府遭駭，府內文件遭入侵攻擊或變造不實內容，這真的是國安危機，是總統府秘書長陳菊的事。總統府不思如何針對問題，趕緊把外流文件漏洞給堵住，民進黨主席卓榮泰還要指控駭客是在「圍魏救韓」，真是天曉得，總統府被駭干韓國瑜什麼事？要政治操作，政治攻擊，總不能把民進黨政府所有治理失敗的錯都歸給韓國瑜，那也實在太看得起韓市長了吧。
蔡總統的資安金鐘罩 竟不堪一擊
蔡英文總統對於資訊安全夠重視了，不但在國防部設立了「第四軍」，成立「資通電軍」指揮部，執行資通安全防護，也在調查局成立了「資安工作站」，這兩個單位的揭牌都是由蔡總統親自主持，目的就是要全方位來建構資安防護機制。蔡總統說，國家安全會議、行政院資通安全處、國家通訊暨網路安全中心，組成了緊密的資安鐵三角。
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