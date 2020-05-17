趕快派國安陳時中 拆解總統府駭彈
前後已經三天了，網路媒體不斷狂炸台灣版電郵門內容，總統府透過新聞稿澄清，這是府內高層人員電腦遭駭，竊取了文件檔案後偽變造內容，傳發給跑總統府記者的黑函，內容不實。但這些內容都指向蔡英文、賴清德總統初選不和過往，也有涉及總統權力的人事鬥爭，又拖蘇貞昌、陳建仁下水，看其內容，就是要把民進黨府院高層抹得烏煙瘴氣、亂七八糟。
「解密」文件 七分真三分假
府方知情人士說，這些電郵內容臆測拼貼，七分真三分假，容易令人信以為真。蔡賴權鬥、派系傾軋、密謀職位分贓，這些都是官場、坊間傳聞已久的事，有這樣的「解密」文件出現，更讓信者恆信，不信者動搖。
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