趕快派國安陳時中 拆解總統府駭彈

三十六小時了，網路媒體不斷狂炸台灣版郵電門內容，總統府透過新聞稿澄清，這是府內高層人員電腦遭駭，竊取了文件檔案後偽變造內容，傳發給跑總統府記者的黑函，內容不實。但這些內容都指向蔡英文、賴清德總統初選不和過往、涉及總統權力的人事鬥爭，又拖蘇貞昌、陳建仁下水，看其內容，就是要把民進黨府院高層抹得烏煙瘴氣、亂七八糟。

2020-05-17 06:00