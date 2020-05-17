趕快派國安陳時中 拆解總統府駭彈

聯合報 / 副總編輯謝邦振執筆

前後已經三天了，網路媒體不斷狂炸台灣版電郵門內容，總統府透過新聞稿澄清，這是府內高層人員電腦遭駭，竊取了文件檔案後偽變造內容，傳發給跑總統府記者的黑函，內容不實。但這些內容都指向蔡英文、賴清德總統初選不和過往，也有涉及總統權力的人事鬥爭，又拖蘇貞昌、陳建仁下水，看其內容，就是要把民進黨府院高層抹得烏煙瘴氣、亂七八糟。

「解密」文件 七分真三分假

府方知情人士說，這些電郵內容臆測拼貼，七分真三分假，容易令人信以為真。蔡賴權鬥、派系傾軋、密謀職位分贓，這些都是官場、坊間傳聞已久的事，有這樣的「解密」文件出現，更讓信者恆信，不信者動搖。

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總統府發言人 駭客 蔡英文

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趕快派國安陳時中 拆解總統府駭彈

三十六小時了，網路媒體不斷狂炸台灣版郵電門內容，總統府透過新聞稿澄清，這是府內高層人員電腦遭駭，竊取了文件檔案後偽變造內容，傳發給跑總統府記者的黑函，內容不實。但這些內容都指向蔡英文、賴清德總統初選不和過往、涉及總統權力的人事鬥爭，又拖蘇貞昌、陳建仁下水，看其內容，就是要把民進黨府院高層抹得烏煙瘴氣、亂七八糟。

兩岸政治環結 台灣與WHA最遙遠的距離

下周一，世界衛生大會（WHA）即將登場，兩岸各自角力下，台灣恐怕將要缺席了。截至目前為止，台灣尚未收到邀請函，雖然機會已經很低，但我們不放棄最後一絲的希望。特別是，我國今年在對抗新冠肺炎病毒的表現，受到全球高度關注，許多國家紛紛替台灣發聲，其中還包括了一些非邦交國，這些人都希望台灣能夠參與WHA運作。

想刪國家統一又沒膽 民進黨遲早「政治思覺失調」

被歸類為「英系」的立委蔡易餘最近動作頻頻，他在五二○前兩岸高度脆弱的敏感期，提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」等文字，還「配套」提出《憲法增修條文》前言修正草案，先聲奪人，讓各界質疑蔡英文的「穩健一致」主軸。

送完口罩再送台積電給美國 蔡總統打什麼算盤

台積電今天宣布投資120億元美元（台幣3600億元）赴美設立晶圓廠，這雖然不是台積電在美國首座晶圓廠，但卻是台積電在美國的首座先進製程晶圓廠，對台積電而言是巨大的一步，各路線的記者都在追這個新聞，想要找到背後的獨家故事。

蔡英文蘇貞昌 能許人間五月天？

五月的台灣疫情苦悶，只有民進黨政府高官們，還有些改組留任的懸念。可以確定的，五月對蔡英文與蘇貞昌來說太有能量了，一人總統連任就職大典，一人保住閣揆大位，心裡一定甜滋滋的。對百姓來說，五月恐怕是苦不盡的開始。

景氣不好就我扛責？ 陳美伶「怒瞪」蘇貞昌

今天內閣總辭，國發會主委陳美伶在拍畢業照時，睜大眼、直直看著行政院長蘇貞昌，成為當下最佳寫照。畢竟，財經狀況不佳，如今確定去職的，陳美伶跑了第一名。

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