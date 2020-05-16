想刪國家統一又沒膽 民進黨遲早「政治思覺失調」
被歸類為「英系」的立委蔡易餘最近動作頻頻，他在五二○前兩岸高度脆弱的敏感期，提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」等文字，還「配套」提出《憲法增修條文》前言修正草案，先聲奪人，讓各界質疑蔡英文的「穩健一致」主軸。
刪國家統一？ 弄得全黨灰頭土臉
這個案子看也知道民進黨不敢通過，只是有人想沽名釣譽而已。蔡易餘日前還洋洋得意表示，蔡總統一定會注意到他的提案，「會覺得蔡易餘很棒（台語）」；還說經過自己的理性分析，黨內都覺得是正確的大方向，因為他並不是要把台灣未來走向變得更侷限，而是更有發展性。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言