想刪國家統一又沒膽 民進黨遲早「政治思覺失調」

聯合報 / 總編輯范凌嘉

被歸類為「英系」的立委蔡易餘最近動作頻頻，他在五二○前兩岸高度脆弱的敏感期，提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」等文字，還「配套」提出《憲法增修條文》前言修正草案，先聲奪人，讓各界質疑蔡英文的「穩健一致」主軸。

刪國家統一？ 弄得全黨灰頭土臉

這個案子看也知道民進黨不敢通過，只是有人想沽名釣譽而已。蔡易餘日前還洋洋得意表示，蔡總統一定會注意到他的提案，「會覺得蔡易餘很棒（台語）」；還說經過自己的理性分析，黨內都覺得是正確的大方向，因為他並不是要把台灣未來走向變得更侷限，而是更有發展性。

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蔡英文 兩岸關係 蔡易餘 民進黨 陳水扁

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被歸類為「英系」的立委蔡易餘最近動作頻頻，他在五二○前兩岸高度脆弱的敏感期，提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」等文字，還「配套」提出《憲法增修條文》前言修正草案，先聲奪人，讓各界質疑蔡英文的「穩健一致」主軸。

送完口罩再送台積電給美國 蔡總統打什麼算盤

台積電今天宣布投資120億元美元（台幣3600億元）赴美設立晶圓廠，這雖然不是台積電在美國首座晶圓廠，但卻是台積電在美國的首座先進製程晶圓廠，對台積電而言是巨大的一步，各路線的記者都在追這個新聞，想要找到背後的獨家故事。

蔡英文蘇貞昌 能許人間五月天？

五月的台灣疫情苦悶，只有民進黨政府高官們，還有些改組留任的懸念。可以確定的，五月對蔡英文與蘇貞昌來說太有能量了，一人總統連任就職大典，一人保住閣揆大位，心裡一定甜滋滋的。對百姓來說，五月恐怕是苦不盡的開始。

景氣不好就我扛責？ 陳美伶「怒瞪」蘇貞昌

今天內閣總辭，國發會主委陳美伶在拍畢業照時，睜大眼、直直看著行政院長蘇貞昌，成為當下最佳寫照。畢竟，財經狀況不佳，如今確定去職的，陳美伶跑了第一名。

還在氣紓困？蔡政府還有一座前瞻爛尾樓…

光看中央政府提出紓困3大利多，可能會誤以為政策逐漸到位，政府的保護傘越張越大，受到庇護的民眾越來越多；但如果到地方仔細觀察，會發現根本不是那麼回事，行政院宣布擴大急難萬元紓困已經10天，真正順利領到萬元的民眾寥若晨星。

盲從綠營起舞失黨格 國民黨請當稱職在野黨

外界常覺得聯合報系是藍營大本營，但有趣的是，每天編前會時談到國民黨的議題，罵國民黨的聲音往往跟罵民進黨不相上下，因為當反對黨長期積弱，執政黨一黨獨大時，對全民都不是一件好事。

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