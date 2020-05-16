想刪國家統一又沒膽 民進黨遲早「政治思覺失調」

被歸類為「英系」的立委蔡易餘最近動作頻頻，他在五二○前兩岸高度脆弱的敏感期，提案刪除《兩岸人民關係條例》中「國家統一前」等文字，還「配套」提出《憲法增修條文》前言修正草案，先聲奪人，讓各界質疑蔡英文的「穩健一致」主軸。

刪國家統一？ 弄得全黨灰頭土臉

這個案子看也知道民進黨不敢通過，只是有人想沽名釣譽而已。蔡易餘日前還洋洋得意表示，蔡總統一定會注意到他的提案，「會覺得蔡易餘很棒（台語）」；還說經過自己的理性分析，黨內都覺得是正確的大方向，因為他並不是要把台灣未來走向變得更侷限，而是更有發展性。