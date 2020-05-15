送完口罩再送台積電給美國 蔡總統打什麼算盤
台積電今天宣布投資120億元美元（台幣3600億元）赴美設立晶圓廠，這雖然不是台積電在美國首座晶圓廠，但卻是台積電在美國的首座先進製程晶圓廠，對台積電而言是巨大的一步，各路線的記者都在追這個新聞，想要找到背後的獨家故事。
台積電赴美 傳蔡總統是牽線人
我們一位資深同事訪問了多家半導體業高階主管，他們一致的回應是，台積電太快赴美投資了。業界普遍認為台積電遲早會赴美投資，但今天的宣布比業界預期的又更早了些。我們同事據此寫了一篇分析稿，台積電提早赴美投資，是因為美國總統對蘋果施壓，蘋果是台積電的最大客戶，最終促成台積電赴美。
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