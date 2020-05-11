神預言的28朵康乃馨 讓人真安心？

記得前一陣子有記者在中央疫情指揮中心記者會上問了一個好問題，他詢問抗疫指揮官防疫跟經濟哪一個比較重要，當時陳時中說，當防疫與經濟有衝突時，他選擇防疫。但現在還是這樣嗎？

2020-05-11 16:29