神預言的28朵康乃馨 讓人真安心？

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天再次宣布零確診，而且是連續廿八天零本土病例，等於是過了兩個潛伏期，陳時中說，基本上是安全社區，「台灣防疫可說是初步成功」，要開始推「樂活防疫新生活」，以正向心情一起抗疫。

下午才記者會 上午已拍好28朵花合照

這當然是值得大家高興的事情，忍了大半年了，能夠有這麼好的成績，陳時中說，是因為台灣人都「利人利己」。正因為這種利他掛帥的心情，政府廣撒錢，勤紓困，「寧可錯發，不能少發」，要生活困難的人都能及時紓困。只是政府政策來得太急，紓困方案一變再變，於是有人「非故意重領」，被交通部抓到了，為了讓無勞保、無農保的人能領到錢，政府各級社福單位昨天都加班審核申請暴量，公務員們過不了母親節也不怨，就是希望申請的人今天能領到錢。

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陳時中 蔡英文 蘇貞昌 新冠肺炎 母親節

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