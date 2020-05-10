疫情風沙掩掉的議題 盼政府「勿忘世上苦人多」

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

過去四個月國內外新聞被新冠肺炎疫情占據，在抗疫優先下，很多社會上的不公不義的消息因此難以露出，聯合晚報今天製作了一個小專題，探討政府輕忽海岸防風林建置，讓海岸面臨風吹沙的威脅，其中近年國人常前往的打卡熱點國聖燈塔，已從海邊的燈塔變成了沙漠中的燈塔。

海岸防風林 值得中央關注

風吹沙是個冷門的議題，我們的地方同事認為這個議題值得各界關注，跑了多個海岸點，拍攝回來的照片令人心驚。今天稍早出刊的聯合報已做了相同的議題，但受限於版面沒辦法完整刊出；晚報延續這個話題，就是認同這個議題值得中央到地方政府的關注。

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燈塔 停車場

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