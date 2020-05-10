疫情風沙掩掉的議題 盼政府「勿忘世上苦人多」
過去四個月國內外新聞被新冠肺炎疫情占據，在抗疫優先下，很多社會上的不公不義的消息因此難以露出，聯合晚報今天製作了一個小專題，探討政府輕忽海岸防風林建置，讓海岸面臨風吹沙的威脅，其中近年國人常前往的打卡熱點國聖燈塔，已從海邊的燈塔變成了沙漠中的燈塔。
海岸防風林 值得中央關注
風吹沙是個冷門的議題，我們的地方同事認為這個議題值得各界關注，跑了多個海岸點，拍攝回來的照片令人心驚。今天稍早出刊的聯合報已做了相同的議題，但受限於版面沒辦法完整刊出；晚報延續這個話題，就是認同這個議題值得中央到地方政府的關注。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言