應援團聲勢越來越強 小英520扛得住嗎？
離五二○總統就職典禮只剩十天，雖說新冠疫情當頭，民進黨一再表示防疫優先典禮從簡，但內外情勢都為台灣鬧騰的火熱喧囂，而島內營獨的氛圍氣場越來越強，典禮場面不重要，而是小英怎麼回應這股氣勢更令人關注。
習一句話 蔡撿到槍連任
去年一月二日，大陸國家主席習近平說了一句「探索一國兩制台灣方案」，讓小英撿到槍，扣下板機擊發「九二共識就是一國兩制」的槍響 ，子彈一路飛，不但重傷堅守「九二共識一中各表」的國民黨，還收拾了台獨金孫賴清德當她競選副手，平息深獨異議，繼而高票當選連任大位，氣勢從此更旺。尤其美中貿易戰延續至今，越演越烈，蔡政府順勢加入了印太戰略成為美國聯盟的一角。
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