林佳龍送給蘇貞昌續任的「加碼賀禮」

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

今天聯合晚報的頭版新聞是蔡英文總統邀請蘇貞昌在520後續任閣揆，另一個不起眼的新聞是交通部長林佳龍宣布補助計程車司機6萬元。外勤同事第一時間就覺得這個新聞有趣，但因為晚報截稿時間限制，我們報版沒放林佳龍的新聞，但這條新聞今天一定要跟蘇貞昌的新聞放在一起看。

自由凌晨發獨家 表示蘇早知道續任

自由時報今天凌晨0點0分發出獨家新聞指蘇貞昌會續任，這個時間顯示自由時報昨天晚上就掌握這個訊息，但在與綠營的默契下到今天凌晨發出即時。換句話說，蘇貞昌最遲昨天就被明確告知今天總統要邀他開記者會，宣布閣揆續任。

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蘇貞昌 計程車 林佳龍

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林佳龍送給蘇貞昌續任的「加碼賀禮」

今天聯合晚報的頭版新聞是蔡英文總統邀請蘇貞昌在520後續任閣揆，另一個不起眼的新聞是交通部長林佳龍宣布補助計程車司機6萬元。外勤同事第一時間就覺得這個新聞有趣，但因為晚報截稿時間限制，我們報版沒放林佳龍的新聞，但這條新聞今天一定要跟蘇貞昌的新聞放在一起看。

一封詐騙email 為何擠下蘇揆登頭條？

「紓困之亂」在聯合報數日的連線追查下，總算讓政府感受到民眾與基層公務員的憤怒與痛苦，蘇揆出面道歉，並宣示未來「地方免責、...

蘇貞昌的廉價道歉 民怨會埋單嗎

為了一萬元紓困之亂，行政院長蘇貞昌道歉了，但這個道歉值得嗎？因為不僅廉價，而且民怨已成。但我們更要進一步追究的是，造成一萬元之亂的真正原因，以及蘇貞昌道歉之後，這個現象有無獲得改善。後面的這個問題，各界需要再給行政院隊團一些時間，沒有辦法立刻獲得解答，但一萬元之亂的主因，卻是顯而易見。

紓困與火箭有啥關聯？答案是蔡政府的倨傲推托

昨天有兩則新聞，非常鮮明而生動，可以具體而微地刻畫政府的性格。第一則新聞，是燒了幾天的「紓困之亂」，這反映出政府「閉門造車、溝通不足」的老毛病。陳時中出面安撫民眾，說紓困申請到6月底，會從寬審理檢附資料、盡速撥款，請大家忍一忍。第二則新聞則是蔡政府的太空產業…

少了陳時中 民進黨政府就不會辦事了嗎

今天是擴大紓困第一天，各地記者一早陸續傳回登記申請現場，各地申辦處擠滿了人，每一處申請場地都見到跟承辦員爭得面紅耳赤的民眾。其中有老阿嬷帶著年幼孫子來申請，到現場才發現缺了很多申請資料，還有偏鄉民眾花錢包車來申辦，申請時才發現不符合資格，沒領到補助金，白白花了車錢。

1萬元紓困荒謬劇 會因馬英九一直演下去？

前天蘇貞昌開記者會宣布新一波紓困方案，鎖定有工作無加保者及農漁民，將「排富」每人發放一萬元。當下就覺得方案實在太複雜了，一定會為民眾、基層公務員帶來很大的困擾，果不其然，昨天各地怨聲載道。

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