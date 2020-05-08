林佳龍送給蘇貞昌續任的「加碼賀禮」

今天聯合晚報的頭版新聞是蔡英文總統邀請蘇貞昌在520後續任閣揆，另一個不起眼的新聞是交通部長林佳龍宣布補助計程車司機6萬元。外勤同事第一時間就覺得這個新聞有趣，但因為晚報截稿時間限制，我們報版沒放林佳龍的新聞，但這條新聞今天一定要跟蘇貞昌的新聞放在一起看。

自由凌晨發獨家 表示蘇早知道續任

自由時報今天凌晨0點0分發出獨家新聞指蘇貞昌會續任，這個時間顯示自由時報昨天晚上就掌握這個訊息，但在與綠營的默契下到今天凌晨發出即時。換句話說，蘇貞昌最遲昨天就被明確告知今天總統要邀他開記者會，宣布閣揆續任。