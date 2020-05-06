少了陳時中 民進黨政府就不會辦事了嗎

今天是擴大紓困第一天，各地記者一早陸續傳回登記申請現場，各地申辦處擠滿了人，每一處申請場地都見到跟承辦員爭得面紅耳赤的民眾。其中有老阿嬷帶著年幼孫子來申請，到現場才發現缺了很多申請資料，還有偏鄉民眾花錢包車來申辦，申請時才發現不符合資格，沒領到補助金，白白花了車錢。

1968App、紓困 都是倉促上路

國人目前對國內的疫情控制大致滿意，這反映在指揮中心指揮官陳時中的高人氣與高支持度，醫護與防疫團隊願意團結一心順時中，達成了目前國內的抗疫成就。但除了陳時中，其他站上第一線的官員普遍表現糟糕，像是急就章的1968App，既讓民眾無所適從，還讓地方政府抱怨影響了觀光。最新的案例是擴大紓困的倉促上路。