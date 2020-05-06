少了陳時中 民進黨政府就不會辦事了嗎

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

今天是擴大紓困第一天，各地記者一早陸續傳回登記申請現場，各地申辦處擠滿了人，每一處申請場地都見到跟承辦員爭得面紅耳赤的民眾。其中有老阿嬷帶著年幼孫子來申請，到現場才發現缺了很多申請資料，還有偏鄉民眾花錢包車來申辦，申請時才發現不符合資格，沒領到補助金，白白花了車錢。

1968App、紓困 都是倉促上路

國人目前對國內的疫情控制大致滿意，這反映在指揮中心指揮官陳時中的高人氣與高支持度，醫護與防疫團隊願意團結一心順時中，達成了目前國內的抗疫成就。但除了陳時中，其他站上第一線的官員普遍表現糟糕，像是急就章的1968App，既讓民眾無所適從，還讓地方政府抱怨影響了觀光。最新的案例是擴大紓困的倉促上路。

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陳時中 行政院 疫情 疫情紓困

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少了陳時中 民進黨政府就不會辦事了嗎

今天是擴大紓困第一天，各地記者一早陸續傳回登記申請現場，各地申辦處擠滿了人，每一處申請場地都見到跟承辦員爭得面紅耳赤的民眾。其中有老阿嬷帶著年幼孫子來申請，到現場才發現缺了很多申請資料，還有偏鄉民眾花錢包車來申辦，申請時才發現不符合資格，沒領到補助金，白白花了車錢。

1萬元紓困荒謬劇 會因馬英九一直演下去？

前天蘇貞昌開記者會宣布新一波紓困方案，鎖定有工作無加保者及農漁民，將「排富」每人發放一萬元。當下就覺得方案實在太複雜了，一定會為民眾、基層公務員帶來很大的困擾，果不其然，昨天各地怨聲載道。

中選會認真到要搭帳篷？ 想當年對邊投邊開票雙手一攤...

最近國內政治的看點在中選會，主委李進勇跟副主委陳朝建每天都出場針對高雄罷韓投票做各種政策指導，繼日前的「剁頭」說後，李進勇今天出來說，若罷韓投票場地找不到，就算搭帳篷也要把場地生出來。

罷韓從開頭就不合法 鴨霸中選會還敢大小聲

為了韓國瑜罷免案，中選會最近很搶戲，國家隊的「紓困陳時中」還沒成形，「罷免陳時中」先呼之欲出。 上周中選會主委李進勇到高雄視察罷免投開票工作演練，針對投票場所借不到的問題，李竟發豪語，請市府上報適合當作投開票所的國立學校及中央機關，如果這些單位不同意，「我這顆頭剁給你」。

頭都給你剁了 民進黨還假仙不推罷韓？

若讀者有往山上跑，應該常會在山上看到賣蜂蜜的店家沿路放招牌：「不純砍頭」。這是一個簡單明瞭的廣告詞，任何人看了都會印象深刻。最近中選會主委李進勇在高雄協調罷韓投票場地時也喊出類似的話，他說若借不到場地，「我這顆頭剁給你」。

光「加零」還不夠，要搶回我們的日常

磐石艦再增四例確診，雖並不令人意外，但再次打斷「加零」的日子，仍然會讓人有些小失望。每日對「加零」的期待，彷彿是我們社會近來最重要的小確幸，然而，一家家店面打上熄燈號，轉角就能看到街坊的熟悉的味道又離我們遠去，台灣的日常正一點一滴地受到疫情衝擊而流失，誰都不應坐視，所以我們要響應「用雙腳挽留，用消費搶救」，要把台灣的日常在抗疫大戰中保留下來。

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