光「加零」還不夠，要搶回我們的日常
磐石艦再增四例確診，雖並不令人意外，但再次打斷「加零」的日子，仍然會讓人有些小失望。每日對「加零」的期待，彷彿是我們社會近來最重要的小確幸，然而，一家家店面打上熄燈號，轉角就能看到街坊的熟悉的味道又離我們遠去，台灣的日常正一點一滴地受到疫情衝擊而流失，誰都不應坐視，所以我們要響應「用雙腳挽留，用消費搶救」，要把台灣的日常在抗疫大戰中保留下來。
發現金促消費 搶救街坊小店
台灣最讓人稱道的，就是各地滿滿的人情味與地方小吃。懂得台灣的人，就會在巷弄裡找著那些貌不驚人的平民美食，還有那些堅持原則的古老味道。
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