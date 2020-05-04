光「加零」還不夠，要搶回我們的日常

磐石艦再增四例確診，雖並不令人意外，但再次打斷「加零」的日子，仍然會讓人有些小失望。每日對「加零」的期待，彷彿是我們社會近來最重要的小確幸，然而，一家家店面打上熄燈號，轉角就能看到街坊的熟悉的味道又離我們遠去，台灣的日常正一點一滴地受到疫情衝擊而流失，誰都不應坐視，所以我們要響應「用雙腳挽留，用消費搶救」，要把台灣的日常在抗疫大戰中保留下來。

2020-05-04 06:00