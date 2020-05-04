光「加零」還不夠，要搶回我們的日常

聯合報 / 副總編輯游其昌執筆

磐石艦再增四例確診，雖並不令人意外，但再次打斷「加零」的日子，仍然會讓人有些小失望。每日對「加零」的期待，彷彿是我們社會近來最重要的小確幸，然而，一家家店面打上熄燈號，轉角就能看到街坊的熟悉的味道又離我們遠去，台灣的日常正一點一滴地受到疫情衝擊而流失，誰都不應坐視，所以我們要響應「用雙腳挽留，用消費搶救」，要把台灣的日常在抗疫大戰中保留下來。

發現金促消費 搶救街坊小店

台灣最讓人稱道的，就是各地滿滿的人情味與地方小吃。懂得台灣的人，就會在巷弄裡找著那些貌不驚人的平民美食，還有那些堅持原則的古老味道。

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光「加零」還不夠，要搶回我們的日常

磐石艦再增四例確診，雖並不令人意外，但再次打斷「加零」的日子，仍然會讓人有些小失望。每日對「加零」的期待，彷彿是我們社會近來最重要的小確幸，然而，一家家店面打上熄燈號，轉角就能看到街坊的熟悉的味道又離我們遠去，台灣的日常正一點一滴地受到疫情衝擊而流失，誰都不應坐視，所以我們要響應「用雙腳挽留，用消費搶救」，要把台灣的日常在抗疫大戰中保留下來。

防疫走自己的路 藍營出頭鳥侯友宜的關鍵一步

最近聯合報新聞部很關注新北市長侯友宜，除了民進黨立委日前提案修法規定民選首長任內不得轉戰其他公職，被視為衝著侯友宜而來，另一個受矚目的就是侯友宜今天宣布明天起陸續開放新北市之前封閉的公共場所。

大官的嘴 唬來唬去

四天前，台灣很多媒體包括中央社，報導北韓領導人金正恩的動向，下這樣的標題，「國安局長邱國正證實：金正恩生病了」。 這周以來，國際瘋傳金正恩病危的消息，但從無一個國家的領導人或政府發言人敢確說金正恩如何如何，就連大嘴巴的美國總統川普都不太置喙，除了批評美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），報導金正恩心血管手術失敗，處於命危狀態，斥之為假新聞，關於金正恩的健康狀況，他謹守分寸「我知道但不能說」。

蔡英文還沒正式連任 民進黨已在盤算卡侯？

民進黨立委要修法，禁止縣市首長變成「落跑市長」，但高雄市長韓國瑜都選完總統了，這項修法難道是在哈囉嗎？果然，不論民進黨或國民黨立委都一致認為，這項修法要阻擋新北市長侯友宜的成分居多。

疫情釀最苦勞動節 零確診卻笑誇西瓜甜

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勞工水深火熱 蔡總統還記得「心中最軟的那塊」嗎

今天是五一勞動節，在國內連續新冠肺炎零確診的好消息帶動下，國人出遊意願增加，在今天陽光普照的好天氣下，新聞部跑勞工新聞的資深記者卻是一臉憂愁，因為今天有兩個壞消息。

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