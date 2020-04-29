1968 App爛到「見鬼」 完全執政果然完全自大

當一個個年輕生命，在濃煙密布的KTV房間裡，向家人打著生離死別的電話，那是什麼樣的悲慘故事？ 這樣的悲慘故事，卻在光天化日之下在台北市上演，而且是在KTV領導品牌錢櫃林森北路分店裡，火警的當下，「沒廣播、沒警報、沒灑水」？三月底才剛通過安檢，消防設備、計畫都沒有問題，有問題的是，居然有人為了施工，把所有警報安全系統都關掉，也因為隔間隔音太好，連走道濃煙都不知道，三百多人在這悶燒的十四層樓裡慌亂逃生，甚至被逼到高樓窗外命懸一線，還好消防隊來得快，否則這會是場多可怖的悲劇？

2020-04-27 06:00