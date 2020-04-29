1968 App爛到「見鬼」 完全執政果然完全自大
完全執政有一個缺點，就是常見完全的自大。
今天聯合晚報的頭版新聞選擇一波三折，新聞部本來想做台美合作研究卡介苗的新聞，動用了不少記者追蹤這個議題，但交版前我臨時抽換稿子，因為林佳龍談「1968」App的人潮熱點警示，他表示政府研擬增加近百個管制點。
半夜顯示景點有人潮 是阿飄太多嗎
交通部管理的「1968」網站與App在本月新增了景點人潮警示功能，這項功能原意是要提醒國人「人多的地方不要去」，但因為開發不周全，最近被不少縣市長與國人發現，三更半夜時不少景點還顯示「有點人潮」，「景點大戶」台南市長黃偉哲為此怒急反笑，他說「是阿飄多嗎？」
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