熟悉的「國防布」來了 磐石艦真相將永遠塵封？
磐石艦全體人員抽血檢驗抗體結果出爐，有多名官兵體內帶有抗體，代表這一波群聚擴仍潛藏著重大危機。對國人來說，這一顆未爆彈尚未解除，對民進黨政府而言，勢必要往上究責，只不過，這塊「國防布」不太容易揭開。
國防部球員兼裁判 有無回報成羅生門
這幾天新聞爭議點，是敦睦艦隊的支隊長是否向上呈報人員身體情況。根據陳道輝的說法，遠訓期間有5人出現發燒症狀，有回報1人，另外4人因狀況，軍醫診斷類似是一般感冒，所以未回報，但他絕對沒有隱瞞任何疫情；只是在陳道輝說明前、解釋後；國防部均一再表示，回報表上沒有任何人發燒的紀錄。
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