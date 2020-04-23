熟悉的「國防布」來了 磐石艦真相將永遠塵封？

今天聯合晚報交版後，有同事看著頭版的大樣邊說：「好久沒看到（高雄市長）韓國瑜上頭版。」韓國瑜上一次登上聯晚頭版已經是三個多月前。在1月11日大選結束後，一方面因為韓市長沉潛尋求再出發，另一方面疫情占據了大部分的新聞版面，連民進黨政治人物都得禮讓陳時中，韓國瑜的新聞當然就更難上頭版。

2020-04-21 15:47