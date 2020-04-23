熟悉的「國防布」來了 磐石艦真相將永遠塵封？

聯合報 / 聯合晚報副總編輯林修全執筆

磐石艦全體人員抽血檢驗抗體結果出爐，有多名官兵體內帶有抗體，代表這一波群聚擴仍潛藏著重大危機。對國人來說，這一顆未爆彈尚未解除，對民進黨政府而言，勢必要往上究責，只不過，這塊「國防布」不太容易揭開。

國防部球員兼裁判 有無回報成羅生門

這幾天新聞爭議點，是敦睦艦隊的支隊長是否向上呈報人員身體情況。根據陳道輝的說法，遠訓期間有5人出現發燒症狀，有回報1人，另外4人因狀況，軍醫診斷類似是一般感冒，所以未回報，但他絕對沒有隱瞞任何疫情；只是在陳道輝說明前、解釋後；國防部均一再表示，回報表上沒有任何人發燒的紀錄。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

國防部 陳道輝 新冠肺炎 磐石艦 敦睦艦隊

相關新聞

熟悉的「國防布」來了 磐石艦真相將永遠塵封？

磐石艦全體人員抽血檢驗抗體結果出爐，有多名官兵體內帶有抗體，代表這一波群聚擴仍潛藏著重大危機。對國人來說，這一顆未爆彈尚未解除，對民進黨政府而言，勢必要往上究責，只不過，這塊「國防布」不太容易揭開。

2頂帽子想遮磐石艦真相？別小看本報記者好嗎

根據以往採訪經驗，當政府出了重大差錯、難以招架時，最常搬出的理由就是「國家安全」，或者「機密任務」。碰上這兩頂大帽子，媒體就難以深究，過去的「國安密帳」、「南線專案」都是如此操作，最後不了了之。

蔡英文敦睦風暴的「尊重」vs. 李登輝拉法葉案的「悉」

上午蔡英文總統為敦睦艦隊染疫一事致歉，報社內外勤同事緊盯直播，想聽看看總統要怎麼說。報社同事在現場問了一個極好的問題：究竟是誰同意敦睦艦隊出訪？總統說她聽了國防部的出訪報告後，當然是尊重。一位資深同事說，這個「尊重」，和當年李登輝總統在公文上批「悉」，有異曲同工之妙。

磐石艦交戰犯 蔡英文好意思躲在後面？

昨晚國防部緊急開了場記者會滅火，部長嚴德發出面鞠躬道歉。詭異的是，海軍身為當事人，卻沒有一位軍官出席。國防部說「海軍是被調查對象」，所以不會出來，但真正了解狀況的人避不出面，不會留下更多問號嗎？

蔡政府該想想 誰讓韓國瑜暌違3個月又登頭版

今天聯合晚報交版後，有同事看著頭版的大樣邊說：「好久沒看到（高雄市長）韓國瑜上頭版。」韓國瑜上一次登上聯晚頭版已經是三個多月前。在1月11日大選結束後，一方面因為韓市長沉潛尋求再出發，另一方面疫情占據了大部分的新聞版面，連民進黨政治人物都得禮讓陳時中，韓國瑜的新聞當然就更難上頭版。

染疫艦上官兵自動解散 算是「符合檢疫條件」嗎？

海軍敦睦艦隊疫情滾雪球，指揮中心昨天證實，發燒官兵中有三人體內有抗體，顯示早在三月廿一日至廿六日前，發生過至少一波感染，此波群聚屬已是「次波」；目前集中檢疫的官兵恐怕陸續發病，感染者將不止廿四人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。