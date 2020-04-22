蔡英文敦睦風暴的「尊重」vs. 李登輝拉法葉案的「悉」
上午蔡英文總統為敦睦艦隊染疫一事致歉，報社內外勤同事緊盯直播，想聽看看總統要怎麼說。報社同事在現場問了一個極好的問題：究竟是誰同意敦睦艦隊出訪？總統說她聽了國防部的出訪報告後，當然是尊重。一位資深同事說，這個「尊重」，和當年李登輝總統在公文上批「悉」，有異曲同工之妙。
敦睦與戰備不同 不是一定要出海
敦睦艦隊風波演變之今，其源頭究責其實並不難，就是誰同意出訪。敦睦艦隊出訪前，國際間因鑽石公主號的事件，已普遍警覺船上染疫風險極高，敦睦艦隊出訪跟戰備任務不同，戰備任務不論有無疫情都要維持一定準備，該出海就要出海，但出訪行程則非如此，同意艦隊出訪，就是一個高風險的決定。
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