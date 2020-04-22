蔡英文敦睦風暴的「尊重」vs. 李登輝拉法葉案的「悉」

今天讀者買到聯合晚報的時間可能會晚一些，因為今天我們晚了45分鐘交版。晚交版的原因是新聞部同仁花了很多的時間整理磐石艦的新冠肺炎確診者在全國的足跡，這是一個大工程，直到交版前一分鐘我們都還在增補資料，預估確診者的足跡還會不斷增加，今天已有逾20萬國人收到細胞簡訊，他們跟磐石艦的24例確診者曾待過相同處所，未來兩周都要特別注意身體狀況。

2020-04-20 14:49