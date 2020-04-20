國防部連總統都敢騙 還有什麼不敢欺瞞的
今天讀者買到聯合晚報的時間可能會晚一些，因為今天我們晚了45分鐘交版。晚交版的原因是新聞部同仁花了很多的時間整理磐石艦的新冠肺炎確診者在全國的足跡，這是一個大工程，直到交版前一分鐘我們都還在增補資料，預估確診者的足跡還會不斷增加，今天已有逾20萬國人收到細胞簡訊，他們跟磐石艦的24例確診者曾待過相同處所，未來兩周都要特別注意身體狀況。
相較於這麼多國人對磐石艦確診者在國內各地移動的忐忑不安，更凸顯國防部與軍方在此次敦睦艦隊出訪的大意與輕率，從今天聯晚取得的資料來看，軍方在此案中更可議之處是不斷欺瞞。
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