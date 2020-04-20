國防部連總統都敢騙 還有什麼不敢欺瞞的

聯合晚報 / 總編輯王茂臻

今天讀者買到聯合晚報的時間可能會晚一些，因為今天我們晚了45分鐘交版。晚交版的原因是新聞部同仁花了很多的時間整理磐石艦的新冠肺炎確診者在全國的足跡，這是一個大工程，直到交版前一分鐘我們都還在增補資料，預估確診者的足跡還會不斷增加，今天已有逾20萬國人收到細胞簡訊，他們跟磐石艦的24例確診者曾待過相同處所，未來兩周都要特別注意身體狀況。

相較於這麼多國人對磐石艦確診者在國內各地移動的忐忑不安，更凸顯國防部與軍方在此次敦睦艦隊出訪的大意與輕率，從今天聯晚取得的資料來看，軍方在此案中更可議之處是不斷欺瞞。

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敦睦艦隊 磐石艦 國防部 蔡英文

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今天讀者買到聯合晚報的時間可能會晚一些，因為今天我們晚了45分鐘交版。晚交版的原因是新聞部同仁花了很多的時間整理磐石艦的新冠肺炎確診者在全國的足跡，這是一個大工程，直到交版前一分鐘我們都還在增補資料，預估確診者的足跡還會不斷增加，今天已有逾20萬國人收到細胞簡訊，他們跟磐石艦的24例確診者曾待過相同處所，未來兩周都要特別注意身體狀況。

防疫如同作戰…海軍防疫有破口，作戰呢？

原本大家還歡天喜地迎接三度零確診，一夕間，因為海軍防疫舉措的失當，爆發了磐石艦群聚感染危機。張上淳說，軍艦疫情不只一波，確診人數可能增多。麻煩的是，磐石艦官兵在船上關了一整個月，好不容易能下船放風，阿兵哥四處趴趴走是天經地義，只苦了各級政府的疫調工作人員，追足跡，忙隔離，堵破口，連陳時中都要說好緊張，就怕為了磐石號，讓台灣好棒棒的防疫成績一夕崩盤...

躲在陳時中的光芒背後 除了國防部還有多少漏洞？

昨天上午聯合報新聞部同仁就已掌握敦睦艦隊成員感染新冠肺炎的線索，但在沒有經過多方確認、100%把握下，聯合晚報昨天沒有做這個新聞。

磐石艦恐成防疫破口 看軍方今天怎麼說

台灣新冠肺炎疫情從4月14日到17日，4天內3度零確診。3度零確診，加上最近新例只個位數出現，疫情中心指揮官陳時中終於說疫情稍緩，但相關專家提醒高興1天就好，因為東南亞疫情蠢動，國內也還有不明病源的案例，且五一連假將至。

軍艦染疫若成國軍破口 國防部有無失職？

今天最重要的新聞，並未登在晚報上，但我們追了一整個早上；就算一時無法刊登，但記者仍堅持查證、再查證。 對疫情當下來說，沒有新聞，就是好新聞，因此，早上一時找不到可以上頭版的報導，最後編輯台選了世衛組織首度公開稱讚台灣的內容，但世衛對於是否讓台灣加入世衛運作，仍推說要會員國的同意。

華航正名變改名 兌現「笑你不敢」…民進黨加油，好嗎？

「天下本無事，庸人自擾之」，華航改名事件急轉直下，民進黨非常完美地演繹了這句諺語的精髓。整件事從一開始就是個「假議題」，偏偏民進黨要「假戲真做」。

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