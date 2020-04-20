防疫如同作戰…海軍防疫有破口，作戰呢？

在今天開編前會前，一位編輯回報了一個真實的故事，這位編輯朋友的父親住在新北市一家大型醫院的長照中心，在新冠肺炎疫情升溫後，他已經有一個月沒能見到爸爸。請新聞部同仁追查這個新聞，發現各地都有類似的案例，有女兒隔著醫院的簾子送媽媽最後一程，有住在長照中心的老人家，因為沒有家人探望，原本穩定的病情突然急轉直下。

2020-04-17 14:23