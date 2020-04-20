防疫如同作戰…海軍防疫有破口，作戰呢？
原本大家還歡天喜地迎接三度零確診，一夕間，因為海軍防疫舉措的失當，爆發了磐石艦群聚感染危機。張上淳說，軍艦疫情不只一波，確診人數可能增多。麻煩的是，磐石艦官兵在船上關了一整個月，好不容易能下船放風，阿兵哥四處趴趴走是天經地義，只苦了各級政府的疫調工作人員，追足跡，忙隔離，堵破口，連陳時中都要說好緊張，就怕為了磐石艦，讓台灣好棒棒的防疫成績一夕崩盤。
船上群聚頻傳 海軍輕忽又敷衍
在這波防疫作戰裡，國防部其實很辛苦的。二月初經濟部動員生產口罩，人力不夠，就找上國軍動員支援；寶瓶星號抵達基隆港，武漢包機返台的消毒防疫作業，都得靠國軍化學兵支援，國防部長嚴德發也召集重要幹部召開視訊會議，下達「國軍不能發生群聚感染」命令，國軍拚得要死，就是連為官兵要片口罩都不好意思，直到媒體、國會都看不過去了，政院才拍板撥出口罩支援國軍基本需求。就是這樣的文化，官兵苦不堪言也不敢直言，終究還是在敦睦艦隊上破了功，甚至還可能危及三軍統帥，海軍這回真的是禍闖大了。
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