兒女想見長照父母一面 政府幫幫他們吧
在今天開編前會前，一位編輯回報了一個真實的故事，這位編輯朋友的父親住在新北市一家大型醫院的長照中心，在新冠肺炎疫情升溫後，他已經有一個月沒能見到爸爸。請新聞部同仁追查這個新聞，發現各地都有類似的案例，有女兒隔著醫院的簾子送媽媽最後一程，有住在長照中心的老人家，因為沒有家人探望，原本穩定的病情突然急轉直下。
防疫期非常手段 殘酷面如山之重
在這幾個月疫情發展時，為了對抗疫情，國內外的政府都使出許多非常手段，這段期間有成千上萬的人染病去世，若不是發生在我們周遭，疫情的殘酷面似乎像是飄在空中的沙粒一樣，對我們來說毫無負擔。但若是當事人，這粒沙就像山一樣沉重。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言